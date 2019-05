Sumiaisiin avataan kesällä vihdoin oma kauppa

- Pyrin avaamaan kaupan Sumiaisissa kesäkuun aikana, iloitsee konnevetinen Suvi-Maria Tiainen.

- Olen oikeastaan Suhari Marketin sulkemisesta saakka pohtinut vähittäistarvikekaupan perustamista Sumiaisiin. Paperisota alkaa olla loppusuoralla ja aikataulu varmistuu ja tarkentuu sen jälkeen.

Kauppa avataan entisen Niskasen kaupan kiinteistöön, johon saadaan myymälätilaa noin 150 neliötä. Kauppa tulee toimimaan Tarmo Lähikauppa -tukkuketjun osana.

Sumiainen on tuttu paikka uudelle kauppiaalle. Puutarhurina ja hevosmatkailuyritttäjänä toiminut Suvi-Maria Tiainen on nuoruudessaan asunut yksitoista vuotta paikkakunnalla. Hänen isänsä Paavo Tiainen toimi Sumiaisten seurakunnan kanttorina. Kaupan alalla Suvi-Maria on työskennellyt 15 vuotta.

- Jos asiat etenevät suunnitellulla tavalla, voisin tavata sumialaisia jossain merkeissä jo Kaupan päivänä 8.6.

Uusi kauppias toivoo nyt niin vakituiseen Sumiaisissa asuvilta kuin kesäsumialaisiltakin vinkkejä kaupan aukioloajoista ja palveluista.