Suolahden K-Supermarketin uusiksi kauppiaiksi Heli ja Ilpo Romppanen

Mikkelin Otavassa K-marketin kauppiaina toimineet Heli ja Ilpo Romppanen aloittavat lokakuun alusta kauppiaina Suolahden K-Supermarket Suosikissa.

Tero ja Mari Pekkanen lopettavat Suosikin kauppiaina Teron vakavan sairastumisen vuoksi.

– Jäämme tässä vaiheessa sivuun kauppiastyöstä Teron äkillisen sairastumisen vuoksi ja keskitymme hänen kuntoutukseensa sekä perheen yhdessä oloon, Mari Pekkanen kertoo.

2,5 vuoden ajan kauppiaina toimineet Romppaset ovat alan vaihtajia. Ilpo Romppanen on johtanut aikaisemmin yksityistä vartiointialan yritystä ja Heli Romppanen on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Hän on työskennellyt asianajotoimistossa ja kunnan virkamiehenä varhaiskasvatuksen päällikkönä.

Perheeseen kuuluvat 10- ja 4-vuotiaat tyttäret. Vapaa-aikaa perhe viettää mieluiten yhdessä liikuntaharrastusten parissa.

Romppaset ovat inspiroituneet uudesta kaupastaan.

– On mielenkiintoista päästä tutustumaan uuteen paikkakuntaan, ihmisiin, lähituottajiin ja yrittäjäkollegoihin. Toivomme asiakkaiden tulevan kertomaan tuotetoiveitaan ja lähituottajien ottavan yhteyttä meihin, he kertovat.

Kauppiaat aikovat panostaa Suosikissa erityisesti runsaaseen hedelmä- ja vihannesvalikoimaan, paistotuotteisiin sekä erityisruokavalioihin.