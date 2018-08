Suolahden Urholle murskatappio kotikentällä – ”Selittelyille ei ole sijaa”

Suolahden Urhon pelit jalkapallon Nelosessa jatkuivat perjantaina kotiviheriöllä. Suolahdessa vieraillut Keuruun Pallo oli lopulta tyly vastustaja, kun päätöslukemat merkattiin keuruulaispoppoolle murskaavin 2-13 (0-7) -päätöslukemin.

– Esiinnyimme joukkueena alavireisesti. KeuPa oli liikkeellä hyvällä jalalla ja iski säälimättä kovat lukemat tauluun. Selittelyille ei ole sijaa, Urho-luotsi Pekka Parviainen niputti.

Urhon maaleista vastasivat Tommi Kautto ja Tommi Norontaus. KeuPan ilotulituksessa osuivat Markus Ilmarinen (5), Ramazan Jafari, Kasperi Lehto (2), Antti Mikkonen, Jussi Kantalainen ja Kerkko Jalava. Yksi vierasjoukkueen maaleista syntyi isäntien oman maalin seurauksena.

Urho majailee parhaillaan Keski-Suomen Nelosessa lohkojumbona, eli kymmenennellä sijalla. 12 koitoksesta suolahtelaisjoukkue on saanut kasaan neljä pistettä. Ensi viikolla Urholla on ohjelmassa kaksi ottelua, kun tiistaina vierasnurmella vastassa on Kangasniemen Palloilijat ja perjantaina kotikentällä Harjun Potku (Jyväskylä).

– Fiilis voisi tietysti olla parempi, mutta pelataan nyt ryhdikkäästi sarja loppuun. Se on tällä hetkellä päällimmäinen ajatus, Urho-käskijä viittasi jäljellä oleviin kuuteen sarjavääntöön.