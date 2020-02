Suolahden vanha jäähallirakennus on myynnissä

Äänekosken kaupunki on laittanut Suolahden vanhan jäähallirakennuksen myyntiin. Vanha jäähalli on tarkoitus purkaa paikaltaan pois sen jälkeen, kun hallia ei enää kevätkauden jälkeen tarvita käyttöön. Uusi jäähalli on valmistumassa vanhan hallin viereen elokuussa.

Vanhan jäähallin paikalle on tulossa parkkialue uudelle jäähallille.

Äänekoski kauppaa vuonna 1993 rakennettua vanhaa jäähallia huutokaupalla julkisen sektorin Kiertonet-nettisivustolla.

Halli myydään käytettynä ja mahdollinen ostaja kantaa jatkossa rakennukseen liittyvät mahdolliset riskit. Myös jäähallin purkaminen ja paikalta pois kuljettaminen jää sen ostajalle.

Huutokauppa päättyy 6. maaliskuuta. Kaupunki voi hyväksyä tai hylätä tulevat tarjoukset.