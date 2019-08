Suolahden yhtenäiskoulun ruostuva pinta ehdolla vuoden julkisivuksi

Suolahden yhtenäiskoulu kisaa Vuoden Metallijulkisivun tittelistä.

Kilpailun finaalissa on viisi rakennusta ja arkkitehtitoimistoa, joista yksi on Suolahden Yhtenäiskoulun suunnitellut oululainen alt Arkkitehdit Oy. Koulun julkisivun materiaaleina on käytetty corten -terästä, alumiinia sekä sinkittyä terästä.

─ Corten -teräs on säänkestokyvyltään poikkeuksellisen hyvä. Pinta ruostuu ajan saatossa ja ruoste muodostaa erittäin suojaavan pinnan julkisivulle, huoltoa ei juurikaan tarvita. Myös julkisivun väri tasaantuu ruosteen lisääntyessä, kertoo Äänekosken kaupungin tekninen johtaja Tommi Rautjärvi.

Arkkitehtitoimisto alt Arkkitehdit Oy:n Veli-Pekka Ikola on otettu viiden finalistin joukkoon pääsystä korkeatasoisessa kilpailussa.

─ Suolahden Yhtenäiskoulussa käytetyt materiaalit valikoituivat ympäristön julkisivumateriaalien sekä rakennuksen muodon yhteisvaikutuksesta. Tavoitteena oli harmoninen kokonaisuus jo olemassa olevien rakennusten kanssa, Ikonen kommentoi koulun julkisivun materiaalivalintoja.

Vuoden Metallijulkisivu 2019 palkinto jaetaan PLOOTU19 arkkitehtuuritapahtumassa, joka keskittyy metallin käyttöön julkisivujen rakentamisessa. Palkinnon myöntävät suomalaiset ohutlevyteollisuuden yritykset sekä muiden muassa Julkisivuyhdistys Ry.

Tarkoituksena on huomioida ja kannustaa metallin käyttöä suomalaisessa arkkitehtuurissa. Erityistä huomiota kilpailussa kiinnitetään siihen, kuinka rakennuksessa on hyödynnetty eri metallien ominaisuuksia ja mahdollisuuksia.

Palkinnot jaetaan Helsingin Kaapelitehtaalla 12.syyskuuta. Tapahtuma on osa Helsinki Design Week -kokonaisuutta.