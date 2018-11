Suolahteen suunnitellaan uutta päiväkotia

Suolahden Alkulaan Äänekoskella aiotaan rakentaa uusi päiväkoti. Uudisrakennuksen kustannusarvio on noin 2,6 miljoonaa euroa ja rakennus valmistuu vuosina 2019-2020. Alkulassa toimiva nykyinen päiväkoti on otettu käyttöön vuonna 1983 ja sen toimitilat ovat vanhanaikaiset. Lisäksi rakennuksen ilmastointi on riittämätön ja äänieristys puutteellinen.

Kasvun ja oppimisen lautakunta on käsitellyt neljää eri vaihtoehtoa: perusparannusta, uusien tilojen rakentamista, pitkäaikaista toimitilojen vuokraamista sekä yksityisen päiväkotitoiminnan laajentamista. Uudisrakentaminen on lautakunnan mielestä järkevin vaihtoehto.

Uusi päiväkoti on 54-paikkainen ja sen rakennusmateriaalina käytetään puuta. Alkulan päiväkodissa toimii metsäesiopetusyhmä, jonka toiminta-ajatuksena on opettaa lapsille luonto- ja seikkailuelämyksiä.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina.