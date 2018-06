Suolahtelainen Hoitokoti Mäntyrinne sai uuden omistajan

Kehitysvammaisten hoiva- ja asumispalveluita tarjoavan Hoitokoti Mäntyrinteen koko osakekanta on myyty hoiva- ja terveyspalvelualan yritys Esperi Care Oy:lle.

Mäntyrinteellä on 10 asukaspaikkaa. Se on toiminut Suolahdessa vuodesta 1998 lähtien. Yhtiön vuosiliikevaihto on noin 500 000 euroa. Työntekijät siirtyvät Esperille vanhoina työntekijöinä.

- Minun on aika jatkaa kohti uusia haasteita, joten hoitokodin myynti tuli ajankohtaiseksi. Olen varma, että Hoitokoti Mäntyrinne tuottaa myös jatkossa laadukasta asumis- ja hoivapalvelua kehitysvammaisille, Mäntyrinteen omistaja Riikka Tuikkanen kertoo.

Esperi tarjoaa monipuolisia asumispalveluita ikääntyneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä vammaisille. Yhtiöllä on 6 000 asukaspaikkaa ympäri Suomea ja se työllistää 5 500 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.