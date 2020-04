Suun terveydenhuoltoon ei voi mennä flunssaoireisena

Jos potilaalla on aika hammashoitoon ja hänellä on edes lieviä flunssan oireita, suun terveydenhuollon vastaanotolle ei voi mennä vaan aika on peruttava.

Näin tulee menetellä myös, jos jollakulla perheenjäsenellä on flunssa tai ylätiehengitysinfektio. Aika tulee perua myös, jos on ollut kontaktissa ihmisen kanssa, jolla on koronatartunta tai epäilys siitä.

Äänekosken suun terveydenhuollosta ei toistaiseksi anneta uusia kiireettömän hoidon aikoja. Suun terveydenhuollossa hoidetaan tällä hetkellä kiireellisiä ja puolikiireellisiä potilaita. Hoidon tarpeen arvion näissä tilanteissa tekee potilasta hoitava hammaslääkäri.

Asiakkaisiin, joiden aika on jouduttu perumaan, otetaan myöhemmin yhteyttä suun terveydenhuollosta uuden ajan sopimiseksi.