Suviseurat: Liimattalan asukas on säpinästä mielissään

Suviseurat eivät ole vaikuttaneet Liimattalassa ihan seurakentän kyljessä asuvan Tarmo Hämäläisen arkeen mitenkään. Niin hän itse sanoo.

Pihanurmikolle on tosin leiriytynyt vajaat kymmenen perhettä asuntoautoineen tai -vaunuineen. Eilen kotosalla ollut Hämäläinen ryhtyi jo aamusta lämmittämään vieraille pihasaunaa.

– He näyttivät heräilevän vasta puoliltapäivin. Itse menin siihen aikaan päikkäreille, Hämäläinen kertoo.

Edellisiltana hän sanoo valvoneensa yhden paikkeille yöllä. Pellolla näkyi olevan säpinää vielä siihen aikaan, mutta ei sillä lailla, että se olisi häiriöksi ollut. Säpinää Hämäläinen ei pistä ollenkaan pahakseen.

– Saa sitä olla. Onhan se mukava, että on vähän vaihtelua. Uuttahan tämä kaikki on. Uuttahan sitä mennään ulkomaillekin etsimään.

Ennakkoon Hämäläinen ei ajatellut, että hän jäisi ruuhkien takia kotiinsa mottiin. Eikä niin ole käynytkään.

– Minulla ei ole kiire oikeastaan mihinkään, työaamuina kello 3:45 heräävä laitosmies hymähtää.

Etukäteen hän toki tiesi, että ihmisiä on paljon, mutta että tämmöinen ihmispaljous on niin hyvin organisoitu. Se on vähän jopa yllättänyt.

– Ja vähän ajattelin, että ruokana olisi hernevelliä. Mutta siellähän on ihan kunnon ruokaa. Pitsaakin saa.

– Kyllä minä nyt menen sinne syömään, kun pistin oikein ykköset päälle, mies naureskelee.

Suviseuravieraat ovat Hämäläisen mielestä hyvin ystävällistä porukkaa. Ja siistiä, mitä hän on seurannut.

– Heidän kanssaan asioista pystyy puhumaan kuin mies miehelle.

Tästä ilmeni ihan konkreettinen esimerkki, kun kaksi nuorehkoa kaveria tuli kysymään Hämäläiseltä, olisiko tällä lainata lukkopihtejä. Vaunun etuteltan kanssa oli ilmeisesti jotain ongelmaa.

Saman tien mentiin porukalla etsimään kyseistä työkalua.

– Onks tää niinku sun olohuone, toinen seuravieraista kysyy Hämäläisen autotallissa.

Hetken päästä vika on jo korjattu.

– Ei ihmisiä jätetä pulaan, Hämäläinen toteaa.

Seurakentän kaiuttimista kantautuva puhe ja musiikki kuuluvat Hämäläisen kotipihalla niin hyvin, että sanoista saa selvää. Tämä ei miestä kumminkaan häiritse, ja on hän välillä ihan pysähtynyt kuuntelemaankin.

Sisälle äänet eivät kuulu, kun ikkunat ovat kiinni. Muutkaan äänet eivät Hämäläistä häiritse.

– Nukun joka tapauksessa korvatulpat korvissa, kellojen nakutuksen takia. Kaikkea muuta ääntä saa kyllä olla. Antaa ihmisten touhuta.

Hämäläinen ei pidä mitenkään kummallisena sitä, että ihmiset leiriytyvät pellolle vaunuihinsa jopa lähes viikoksi.

– Joku voi istua sen ajan baarissa, toinen kalastaa ja kolmas käy kirkossa. Ihmiset ovat erilaisia.

Itse hän ei kumminkaan saisi aikaansa kulumaan vaunulla. Jutut taitaisivat loppua kesken, vaikka olisi tuttujakin ympärillä. Lukemisestakaan ei olisi ajankuluksi, sillä Hämäläinen on koko ikänsä aikana lukenut yhden ainoan kirjan ja senkin pakon edessä.

– Ehkä sitten, jos lyötäisiin romukasa eteen, että pistäpäs tuo kuntoon. Sitten kuluisi aika.