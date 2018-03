Suviseurojen majoituskauppa on avattu

Äänekosken Liimattalassa ensi kesänä pidettävien Suviseurojen majoituskauppa on alkanut.

Suviseurojen verkkosivuilla toimii seuroihin saakka majoituskauppa majoituskohteiden välittämiseksi. Kauppa palvelee sekä vuokranantajia että kohteiden vuokraajia. Palvelu on vuokranantajille maksutonta.

Majoituskohteita voi tarjota välitettäväksi maaliskuun alusta alkaen ja vuokraajat pääsevät varaamaan kohteita 15.3. alkaen.

– Parhaiten kaupaksi käyvät alle 50 kilometrin etäisyydellä Liimattalan seurapaikasta sijaitsevat majoituskohteet. Tarvetta on niin yksittäisille huoneille kuin isommille mökeille ja taloillekin. Myös asuntovaunuille ja -autoille riittää kysyntää. Vuokra-aika on yleensä 2–5 vuorokautta. Hinnoittelussa pyritään kohtuullisuuteen, joten majoituskaupassa on ohjeellinen 1000 euron hintakatto, kertoo majoituskohteiden hankintavastaava Jarmo Lohi Suviseurojen majoitustoimikunnasta.

Ensi kesän Suviseurat pidetään kesä-heinäkuun vaihteessa Äänekosken Liimattalassa. Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma kokoaa alueelle jopa yli 70 000 ihmistä. Valtaosa seuravieraista majoittuu seura-alueella asuntovaunuissa, -autoissa ja teltoissa. Tämän lisäksi on runsaasti kysyntää yksityisten ja yritysten tarjoamalle majoitukselle.