Keitelejazzien teltta Äänekosken Rantapuistossa on jo mukavan täynnä torstaina heti alkuillasta. Lipunmyynnissä oleva Tiina Oksanen-Vehkala kertoo, että torstain artistit ovat kiinnostaneet hyvin ennakkoon.

- Etenkin Kingston Wall on herättänyt kiinnostusta, mutta myös illan muita artisteja on kyselty reippaasti. Kelikin on suorastaan erinomainen ja sitä mitä tilattiinkin.

Heti esiintymislavan edessä eturivissä artisteja ovat olleet alusta saakka kuulostamassa helsinkiläinen Päivi Huisman mukanaan nokialaiset Hanna ja Ville Laine. Kaikille vierailu Keitelejazzeilla on ensimmäinen.

- Progressiivinen musa toi meidät tänne. Kingston Wall on ehdoton illan ykkösjuttu, mutta Drink Floydkin kiinnostaa paljon. Myös Sammal oli positiiivinen yllätys, vaikken sitä ole aikaisemmin kuunnellutkaan, Huisman kertoo.

Keitelejazzien torstai-illan avasi turkulainen Sammal-yhtye. Kuvassa yhtyeen laulaja Janu Kiviniemi. Kuva: Riku Tulla

Keitelejazzit tekivät kolmikkoon myös tapahtumana vaikutuksen.

- Tää tuntuu tosi symppikseltä tapahtumalta! Ihmisetkin näyttäisivät viihtyvät hyvin.

Tänään torstaina illalla jazzteltassa nähdään vielä Drink Floyd ”Wish You Were Beer” ja Kingston Wall by JJylli, Kuoppis & VHB.