"Täällä me kaikki ollaan samaa jengiä"

Suolahdessa vietetään parhaillaan kaunista kesäiltaa rock'n'rollin parissa, kun Route 69 Meeting marssittaa lavalle toinen toistaan kovempia hittinikkareita ja coverbändejä. Jo alkuillasta paikalle saapui leppoisalla mielellä pariskuntia, kaveriporukoita ja perheitä viettämään rempseää keikkaperjantaita. Paikalle saapuivat naapurikunnasta Uuraisilta myös Sarppa ja Johanna. Musiikin ystäviksi ja keikkailijoiksi tunnustautuvat kaverukset kertovat keikkojen olevan paljon muutakin kuin vain musiikkia.

- Tämä on yhdessäoloa parhaimmillaan. Täällä festareilla tai kesätapahtumissa ei ihmisiä eritellä vaan me kaikki ollaan samaa jengiä. On huikee fiilis, kun musa soi ja kaikki heittäytyy juhliin yhdessä, naiset kertovat äänekoskelaisen Con-yhtyeen ollessa juuri lopettelemassa soittoaan lavalla.

Suolahteen kaksikko läksi paitsi hyvän musiikin niin myös jenkkiautojen perässä. Suurin magneetti lähtöön oli kuitenkin illan pääesiintyjä Vicky Rosti.

- Tarviiko tuota nyt edes perustella, Sarppa ja Johanna nauravat.

Äänekoskelaisbändi Con avasi Route 69 Meetingin illan Suolahdessa. Kuva: Riku Tulla

Molemmat ovat ensimmäistä kertaa Route 69 Meetingillä ja ovat alkuillan perusteella vaikuttuneita. He arvelevat fiiliksen nousevan vielä illan myötä keskiyötä kohden.

- Mielenkiintoista on myös kuulla Scars of Solitude livenä. Heitä on tullut kuunneltua paljon Spotifystä ja seurattua bändin menoa Facebookista.