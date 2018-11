Taitavat junnut palkittiin jaliskauden huipennuksessa

Keski-Suomesta piirin palkintojenjakotilaisuuteen Laukaaseen kokoontui 29.11. iso joukko jalkapalloilijoita: pelaajia, toimijoita ja vanhempia. Äänekosken Huiman juniorijalkapallon väkeä oli mukana tilaisuudessa hakemassa ansaittuja mitaleita tämän kauden menestyksestä.

B-pojat pokkasivat kultamitalit ja pokaalin P17 alueellisen kolmosen voitosta. Joukkue petrasi varsinkin syyskaudella peliään, halliten syyskauden sarjaa ilman pistemenetyksiä. Joukkueessa pelasivat Jerry Viik, Petrus Lukkari, Miikka Muurikainen, Niko Kinnunen, Jesse Huttunen, Atte Hovinen, Lauri Kari, Kalle Keto, Jami Ojanen, Jeremias Heinonen, Petteri Sällinen, Miika Leppänen, Jere Laitinen, Pyry Lukkari, Jani Kalenius, Heikki Vuorinen, Elias Norontaus, Jesse Virsunen, Yaser Sakhizada ja Anton Lönnqvist. Valmentajina toimivat Janne Lahti, Mika Ojanen ja Marko Laitinen. Joukkueenjohtajan roolissa olivat Mikko Huttunen ja Anton Kari.

T13 sarjassa Huiman T05 joukkue voitti piirin sarjan ja sai palkinnoksi kultaiset mitalit sekä voittopokaalin. Joukkueessa pelasivat Seela Minkkinen, Sanni Kokko, Elmiina Nieminen, Amelia Porrassalmi, Petra Sikanen, Kerttu Kautto, Sara-Maria Kari, Miina Piilonen, Sani Niskanen, Iida Niinikoski, Viivi Vekkeli, Emma Haarala, Nea Myllyvirta, Elsa Sorri, Lotta Liimatainen ja Oona Mönttinen. Joukkueen valmentajana on Minna Porrassalmi. Joukkueenjohdosta vastasivat Anne Niskanen ja Mikko Porrassalmi ja huoltajana toimi Juha Minkkinen.

Vuoden pelinohjaajana palkittiin Huiman Johanna Tuomainen seuraavin perustein: Johanna on ollut tänä kautena todella aktiivinen pelinohjaaja. Hän on iloinen, reipas ja osaa käyttää hyvin myös ääntä pelinohjauksessa. Tällä kaudella Johanna on saanut myös vastustajajoukkueilta positiivista palautetta.

P10 joukkueen Lucas Kärkkäinen palkittiin taitokisamenestyksen ansiosta. Lucas teki ikäluokkansa parhaan tuloksen Keski-Suomen kisoissa Jyväskylässä.