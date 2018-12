Talven taikaa Äänekoskella - katso kuvat Koskelan Tanssin huikeasta näytöksestä

Lauantaina Äänekoskelle satanut lumipeite saatiin kuin tilauksesta ennen Koskelan Tanssin joulunäytöstä, Talven taikaa. Tunnin mittainen show ja sitä edeltävä jo neljännentoista kerran järjestettävä Omat tanssit -katselmus ei jätä ketään kylmäksi. Muun muassa vauhdikkaat breikkiesitykset, elegantit balettinumerot ja tanssin opiskelijoiden itsensä laatimat koreografiat tarjoavat jokaiselle jotakin. Nimensä mukaisesti näytöksessä on vahvasti esillä talviteema, joskin myös monenlaista muuta nähtävää ja koettavaa riittää.

- Ei tämä pelkästään lumihiutaleita ja revontulia ole, vaikka talvi aika vahvasti näytöksessä onkin läsnä, vinkkaa Koskelan Tanssin johtava opettaja Hanna Savolainen.

Talven taikaa -joulunäytöksessä nähdään monenlaista aina ensilumsesta lumimyrskyyn ja joulun lahjaostoksista Poro-opistoon. Lavalla nähdään vajaa seitsemänkymmentä tanssijaa, joista osa esiintyy useammassa tanssiesityksessä.

- Moni näytöksessä olevista on plussaryhmäläisiä eli tanssijoita, jotka treenaavat lajia kahdesti viikossa, Savolainen paljastaa.

Syksy on tanssikoulussa kiireistä aikaa ja aina näin joulun alla koreografit ja tanssijat pääsevät näyttämään parastaan joulunäytöksessä. Tanssi harrastuksena Äänekoskella elää ja voi hyvin, sillä paikkakunnalla on yli 400 tanssin harrastajaa Koskelan Tanssissa.

- Syksy on mennyt mukavasti ja aina on mukavaa päästä esiintymään. Oppilaita riittää hyvin ja katutanssi pitää pintansa suosituimpana tanssina. Eri tanssilajeissa, jotka kaikki nähdään joulunäytöksessä, on harrastajia aina alle kouluikäisistä aikuisiin asti, kertoo Savolainen.

Talven taikaa -joulunäytös ja XIV Omat Tanssit -katselmus nähdään vielä sunnuntaina 9. joulukuuta kello 15.00 alkaen Äänekosken Painotalolla.