Tanssitaiteilija Helena Ratinen tuo liikettä palvelutaloihin

Tanssitaiteilija Helena Ratinen työskentelee touko-kesäkuussa Sumiaisten ja Konginkankaan palvelutaloissa tuoden tanssia ja liikettä asukkaiden, henkilökunnan ja omaisten arkeen. Tuokiot muodostuvat Ratisen omasta esiintymisestä, tanssista ja puheesta sekä mukanaolijoiden osallistamisesta.

Ratinen on saanut aikaisemmista projekteistaan paljon kiitosta. Tanssituokioiden on koettu yhdistävän henkilökuntaa ja asukkaita ja syventävän heidän suhdettaan. Ratinen on saanut asukkaat vapautumaan mahdollisista ennakkoluuloista, rohkaistumaan ja kokemaan pystyvänsä sittenkin vielä tanssia.

Tanssin vieminen haja-asutusalueelle palvelee Keski-Suomen Tanssin Keskuksen toiminnan tavoitteita tasa-arvoisuudesta ja tanssin saavutettavuudesta. Tästä hyvinvointia tukevasta tuotannosta vastaavat yhdessä Keski-Suomen Tanssin Keskus ja Äänekosken kulttuuritoimi.

Lisäksi Keski-Suomen Tanssin Keskuksen syyskuun lopulla järjestämä Tanssin Aika -festivaalin minikiertue saapuu jälleen myös Äänekoskelle. Tällä kertaa festivaaliohjelmassa on lapsille suunnattu esitys.

Tanssitaitelija Helena Ratinen palvelutaloissa ke 15.5., ke 22.5. ja ke 5.6. Sumiaisissa klo 13-14 ja Konginkankaalla klo 15-16.

Järjestää:

Keski-Suomen Tanssin Keskus ja Äänekosken kulttuuritoimi

(Kuva: Matti Häyrynen)