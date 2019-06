Tapahtumien superviikonloppu näkyy ja kuuluu Äänekoskella

Äänekoskella on tulevana viikonloppuna useita tapahtumia, jotka tuovat kaupunkiin tuhansia ihmisiä. Tapahtumaruletti pyörähtää käyntiin vauhdilla jo perjantaina, jolloin Konginkankaan kesäpäivät käynnistyvät Muistoissa Mikko Niskanen -tapahtumalla, Suolahden Kesä -tapahtuma lättähattu-ajeluilla ja vanhojen koneiden esittelyllä. Suolahdessa perjantain tapahtumasarja saa jatkoa Route 69 Meetingillä, jossa iltapäivästä on autonäyttely Asemakadun varrella.

Tapahtuma huipentuu Route 69 Meetingin rocktapahtumaan illalla, jossa esiintyvät Virve Rosti & Menneisyyden Vangit, Psychework, Scars of Solitude, Se Elää! ja Con. Route 69 Meetingin järjestäjä Matti Leppänen povaa perjantaista monipuolista päivää.

– Suolahdessa tapahtuu läpi päivän, kun päivällä on koko perheelle ohjelmaa Asemakadun ja Wanhan Aseman ympäristössä. Iltapäivällä pääsee ihailemaan komeita autoja ja illalla on luvassa musiikkia. Perjantain konserttiin on saatu hyvin myös paikallista verta esiintymään.

Superviikonloppu jatkuu heti lauantaina, kun aamukymmeneltä järjestyksessään 42. Keiteleregatta starttaa Äänekosken satamasta. Regatassa purjehditaan Matilanvirran ja Viukarin saaren kautta Viitasaarelle, jonne miehistöt saapuvat sunnuntaina päivällä. Lauantaina Konginkangaspäivät jatkuvat Kongin Kulumalla -markkinoilla, jossa julkistetaan muun muassa Vuoden konginkankaalainen ja kuullaan musiikkia. Suolahdessa puolestaan Wanhan Aseman maisemissa on esillä vanhoja koneita ja autoja, järjestetään höyrylaivaliikennöintiä ja kiskoilla pääsee liikkeelle höyryjunan sekä lättähatun kyydissä.

Lauantain huipentaa Suolahdessa järjestettävät KuusYsärit, jossa esiintyvät Waldo’s People, DJ Oku Luukkainen, Basic Element, Pandora ja Chorale. Kuusysäreiden puuhamies Matti Leppänen kertoo, että kiinnostus tapahtumaa kohtaan on ollut todella suurta.

– Nyt on meneillään huikea loppukiri ja liput ovat menneet kaupaksi todella hyvin. Alueelle mahtuu yleisöä 2500.

Suolahden suurtapahtuman järjestelyt alkavat muutaman vuoden kokemuksella jo Leppäsen mukaan sujua rutiinilla, mutta tänä vuonna kaikki on suurempaa.

– Aluetta on kasvatettu ja pyritty saamaan vielä toimivammaksi. Nyt vain toivotaan, että kelit osuvat kohdilleen niin tästä tulee upea tapahtuma.

Suolahdessa ja Konginkankaalla tapahtuu vielä sunnuntainakin. Konginkangaspäivillä on vuorossa Kaartin soittokunnan puhallinkvintettikonsertti Konginkankaan kirkossa ja Suolahden kesätapahtumassa jatkuu vanhojen koneiden esittely, höyryveturiajelut ja paljon muuta.