Teatteriarvio: Hietamalla avautui avoimen rempseä The Korjaamo

Hietaman Nuorisoseuran näyttämön ensi-illassa oli väkeä totutun runsaasti. Tälläkin kertaa helposti nieltävää, soppii ku kenkä jalakaan -teatteria. Kyseessä oli maailman ensi-ilta, sillä näytelmä on mikkeliläisen Tanja Puustinen-Kiljusen käsialaa. Hän tykästyi teatteriryhmän innostuneeseen otteeseen nähtyään Hietamalla viime vuonna kirjoittamansa Rakkausresepti-näytelmän.

Teatterilaisten kanssa yhdessä hengittää myös suuri joukko hietamalaisia - aina. On tehnyt niin jo 1960-luvulta alkaen. Lähes kaikki esitykset ovat olleet ihan omanlaisiaan maalaiskomedioita. Jos ei, niin ovat sellaisiksi soviteltuja. Ja kyläläiset ja kaupunkilaiset kiittävät tulemalla katsomaan. Ehkä on niin, että englantilaiset bulevardikomediat hengittävät vähän vaikeasti kauniiden hirsiseinien teatterissa.

The Korjaamossa oli paljon taas kerran uusia ja nuoriakin näyttelijöitä, joita ole tarvetta moitiskella. Päin vastoin. Ohjaaja-näyttelijä Reijo Kuukkanen on puhaltanut näyttelijöihin innostuksen joka nousee ensi-iltajännityksen takaa kantavaksi voimaksi. Varaohjaaja/kuiskaaja Tarja Pullinenkaan tuskin on tulppana ollut.

Näyttelijöistä jäi mieleen Janne Hyytiäinen. Näkee että mies nauttii olostaan näyttämöllä. Anne Lahdelle tapahtui jotakin, kun hän sai mikrofonin käteensä ja lauloi. Koko olemus löysi mukavuusalueensa hienojen laulujen myötä - ja naps, ujostelu unohtui.

Näytelmä oli vähän liian lyhyt ja tuupattu liikaa sitä perintöjutskaa, ja mitä kaikkea vähän kiireellä. Onnellinen loppu kyllä löytyy vähemmälläkin touhulla.

Sitten jäin aprikoimaan yhtä asiaa. Se on kyllä niin, että oikeassa puuceessä ei ole olemassakaan varaovea ja siitä huolimatta aviopari istui siellä, vaikka satavarmana rouva ei ovesta mennyt. Kieltäydyn ajattelemasta, että mistä hän sinne kiipesi.

Olisi pitänyt kirjoittajaa haastatella, turhaan ujostelin. Semmosia terveisiä, että komedian aiheena olis hyvä, kun mummo tai pappa ajaa joka viikko taksilla pankkiin Sumiaisista, jonottaa viisi tuntia ja lähtee kottiin. Ostaa pizzan evääksi, vaikka lääkäri on kieltänyt syömästä rasvasta. On vaan niin väsynyt ettei jaksa kaloja perata.

Voittaa Viikinkilotossa 100 miljoonaa euroa, hommaa pankin konkurssiin ja tanssii raunioilla. Kiitos.

The Korjaamo ensi-ilta 29.2.

Käsikirjoitus:Tarja Puustinen-Kiljunen. Ohjaus: Reijo Kuukkanen. Kuiskaus ja apulaisohjaus: Tarja Pullinen. Rooleissa: Anne Lahti, Mikko Rajala, Risto Rahkonen, Janne Hyytiäinen, Ida Kuukkanen, Sari Saavalainen, Henri Kuukkanen, Airi Hämäläinen, Jenni Supperi, Reijo Kuukkanen ja Teija Kyyrä.