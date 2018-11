Telakalla painitaan tänään Väinö Hakkaraisen ja Ivar Wacklinin muistopaineissa - lajin suosio nosteessa

Telakkakadun koululla Suolahdessa painitaan tänään Väinö Hakkaraisen ja Ivar Wacklinin muistopaineissa. Suolahden Urhon järjestämissä kisoissa juhlistetaan myös samalla 110-vuotta täyttänyttä urheiluseuraa. Suolahtelaisseuran painijat Joni Pitkänen, 15, Kalle Keto, 16, Kasperi Kankkunen, 12, Tatu Mehto, 12, Miska Savolainen, 8, ja Aleksi Kinnunen, 11, lähtivät kotikisoihin hyvillä mielin.

- Suolahdessa on mukava painia ja tietenkin kotikisoissa on omanlainen jännityksensä. Aamulla ei tarvinnut ihan niin aikaisin herätä, kuusikko kertoo.

Painijoista jokaisella on jo kertynyt vankka kokemus lajista. Lajin parhaiksi puoliksi he kertovat kaverit, treenaamisen ja tietenkin kilpailemisen.

- Voittaminen on aina kivaa ja siitä saa lisää intoa eteenpäin, kertoo seitsemän vuotta paininut Kankkunen.

- Kisoja on mukava kiertää ja onhan niitä jo jonkin verran takanakin, jatkaa yhdeksättä vuottaan painirinkejä kiertävä Pitkänen.

Äänekoskella on tällä hetkellä painissa hyvä vire päällä. Vuosikymmenet painiharrastuksen parissa toiminut Urhon Ismo Malinen kertoo, että suunta on oikea.

- Välillä vähän oli sellaista suvantovaihetta, mutta muutaman viimeisen vuoden aikana menestystä on tullut suomalaisille maailmalla ja se näkyy myös lajin harrastajissa. Petra Ollin huipputulosten myötä eräänlainen buumi on syntynyt uudelleen.

Suolahden Urhossa painiharrastajia on monessa ikäluokassa. Uusia tulokkaita on tänä syksynä etenkin aivan nuorimmissa, alle kouluikäisissä, kun uusi Nallepainiryhmä on aloittanut.

- Väkeä on lähtenyt liikkumaan todella hyvin. Alunperin tavoitteena oli yksi ryhmä, mutta sitten tulikin tarvetta jo toiselle ja nyt olisi varasijoilla väkeä jo kolmannenkin ryhmän verran, kertoo Nallepainia ohjaava Tanja Mehto.

Nallepaini on 3-6 -vuotiaille lapsille suunnattu painiryhmä, johon lapset voivat tulle yhdessä oman aikuisen kanssa. Nallepainissa tutustutaan painiin hiljalleen.

- Lapset pääsevät kokeilemaan painin perusteita leikin ja liikkeen keinoin. Yli kuusivuotiaina sitten voi siirtyä Nassikkapainiin, jossa mennään syvemmälle lajiin.

Painiharrastuksessa treenien ohella on hyvät mahdollisuudet lähteä halutessaan myös kilpailemaan. Siitä hyvänä esimerkkinä on Urhon tämän päivän kisat Telakkakadun koululla.

- Meillä on viitisenkymmentä painijaa kisoissa, joka on hyvä määrä. Osa heistä on ollut jo mukana painileirillä, joka järjestettiin Suolahdessa perjantaina ja lauantaina. Osallistujia oli ympäri Keski-Suomen, Malinen kertoo.