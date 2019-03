Tikkakisa vaatii tarkkaa kättä ja hermojen hallintaa

Keskittymistä, hermojen hallintaa ja tarkkaa kättä vaaditaan, kun viisi punapyrstöistä tikkaa lähtee kädestä kohti tikkataulun keskustaa. Tikanheitto on monelle tuttu laji kotipihalta tai kesämökiltä, jossa neljäkymmentä pistettä saattaa napsahtaa viidellä tikalla aina silloin tällöin. Miehet heittävät viidestä, naiset ja nuoret neljästä metristä. Perinteinen tikanheitto on mukava harrastus, joka sopii kaikille. Asu ja heittotyyli on jokaisella vapaa. Tikanheittoa voi harrastaa myös kilpailumielessä.Suomessa lajia harrastaa noin 400 heittäjää. Kisoissa menestymiseen vaaditaan paljon harjoittelua, tarkkaa kättä, hermojen hallintaa sekä kisakokemusta.

Sisä-Suomen Tikka (SST) järjesti Suolahdessa, Telakkakadun koululla perinteisen tikanheiton kansalliset kilpailut. Liikuntasali täyttyi osallistujista, joita oli yhteensä 69 ympäri Suomen. Nuoria 4, naisia 16 ja miehiä 49. Oman seuran jäsenet, joita olikin hienosti 15 osallistujaa, saalistivat taas useita pokaalisijoja eri sarjoissa. SST järjestää joka vuosi muutamat kansalliset kisat ja yleensä myös tikanheiton SM-joukkuekisat.

Oman seuran parhaan tuloksen heitti naisissa Päivi Saarinen, jonka yhteistulos 25 x 5 tikan kisassa oli 999 pistettä. Keskiarvona viiden tikan sarja siis noin 40 pistettä.

Saarinen heitti kilpatasolla jo 20 vuotta sitten. Pitkän tauon jälkeen vuonna 2012 kipinä syttyi tikanheittoon uudestaan ja samalla myös omat pojat alkoivat heittämään tikkaa. Parasta Saarisen mielestä tikanheitossa on huomata oma kehittymisensä, joka sitten testataan tikkakisoissa muiden kovien heittäjien kanssa.

- Haastavinta on pitää kisoissa saavuttamansa taso, yksikin epäonnistunut sarja voi pilata koko kisan.