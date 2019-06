Tilamaksut koituivat Varjolasten kohtaloksi

Äänekosken Teatterin Varjolasten toiminta loppuu.

Nykyisellä rahoitusmallilla ryhmä ei pysty kattamaan alle 18-vuotiaille suunnattuja tilamaksuja.

Varjolasten toiminta on ollut kulttuurista nuorisotyötä, ja se on ollut nuorille maksutonta. Pääsymaksullinen esitystoiminta on ollut vain yksi toimintamuoto.

Varjolasten toiminta on ollut tappiollista lähes koko yhdeksänvuotisen historiansa ajan. Kulut on katettu Äänekosken Teatterin muulla toiminnalla ja Äänekosken kaupungin avustuksella.

Varjolapset on palkittu muun muassa valtakunnallisessa Teatris-tapahtumassa viimeksi tänä vuonna. Tällä hetkellä ryhmässä on 35 äänekoskelaista nuorta. Toiminnan uusia rahoitusmalleja yritetään vielä selvittää.