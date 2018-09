Traktoritehdas hakee paikallista osaamista

Valtra, Varamiespalvelu, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, TE-palvelut ja Äänekosken kaupunki ovat aloittaneet yhteistyön osaavan työvoiman varmistamiseksi traktoreiden valmistukseen. Tarkoituksena on hyödyntää entistä enemmän paikallista osaamista.

- Äänekosken kaupungin näkökulmasta paikallisten osaajien työllistyminen Valtralle tukee alueen elinvoimaisuutta, toteaa Äänekosken kaupungin yritysneuvoja Riikka Hytönen.

Työnhakijoille järjestetään kaksi Rekrymiittiä syksyn 2018 aikana. Ensimmäinen Rekrymiitti on 26.9., johon kutsutaan työnhakijoita TE-palvelun toimesta. Miittiin osallistuville järjestetään bussikuljetus Äänekosken ja Suolahden linja-autoasemilta. Toinen, 11.10. järjestettävä Rekrymiitti on avoin kaikille työnhakijoille.

TE-palveluiden Miitti Keski-Suomi on maksuton rekrytointipalvelu yrityksille. TE-palvelut auttavat yrityksiä rekrytoinnissa esimerkiksi järjestämällä räätälöidyn rekrytointitilaisuuden, jonne TE-toimiston asiantuntijat kutsuvat potentiaaliset työnhakijat. Palvelu auttaa myös yrityksen tai toimialan tunnettuuden ja kiinnostavuuden herättämisessä työnhakijoiden keskuudessa.

Valtra on tarjonnut yli 100 uutta työpaikkaa uusille osaajille. Suurin osa uusista työpaikoista on täytetty rekry-yhteistyökumppanin Varamiespalvelun avulla. Valtra on samaan aikaan vakinaistanut VMP:n työntekijöistä yli 60.

Valtra on yksi Keski-Suomen suurimmista teollisuusalan työantajista. Äänekoskella Suolahden tehtaalla on 900 työntekijää, joista noin 500 henkilöä työskentelee suorassa tuotantotoiminnassa. Valtra Oy Ab kehittää, valmistaa, markkinoi ja huoltaa Valtra-traktoreita. Valtra kuuluu yhtenä avainbrändeistä AGCO-yhtymään, joka on maailman kolmanneksi suurin maatalouskoneiden suunnittelija, valmistaja ja myyjä.