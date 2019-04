Tuomiokapituli haluaa Äänekosken seurakunnan johtamisen kuntoon

Lapuan Hiippakunnan tuomiokapituli haluaa Äänekosken seurakunnan pitkään jatkuneille johtamisongelmille lopun.

Seurakuntaan tehtiin ylimääräinen piispantarkastus maaliskuun alussa.

Tuomiokapitulin mukaan ongelmat ovat liittyneet ennen muuta kirkkoherran ja johtavien luottamushenkilöiden väliseen luottamuspulaan.

Varsinainen työyhteisö on toiminut kohtuullisen hyvin.

Tuomiokapituli edellyttää, että seurakunta ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin hallinnon ja johtamisen puutteiden korjaamiseksi.

Seurakunnalle on määrätty kehittämistoimenpiteitä, joiden toteutumisesta ja vaikutuksista kirkkoneuvoston on raportoitava nykyisen kirkkovaltuuston toimikauden ajan.

Äänekosken seurakunnan kirkkoherra Elina Tourunen kertoo, että tuomiokapitulin raportista on otettu seurakunnassa koppi.

– Jo piispantarkastuksen aikana kävimme todella hyviä keskusteluja ja ilmapiiri on huomattavasti korjaantunut. Kaikki suhtautuvat asioihin vakavasti ja tilanne on jo kevyempi, Elina Tourunen kommentoi.

Taustalla seurakuntaliitokset

Taustalla Äänekosken seurakunnan tilanteessa on neljän seurakunnan liitos.

Tuomiokapituli kertoo piispantarkastuksen loppuraportissaan pyrkineensä tukemaan Äänekosken seurakuntaa noin 10 vuoden ajan ja etsimään ratkaisuja ongelmiin.

Tilannetta on yrittänyt avata myös tuomiokapitulin nimeämä ulkopuolinen selvitysmies.

Ylimääräisen piispantarkastuksen aikana on käyty läpi konsultin raportin tuloksia ja keskusteltu hallinnon eri tasojen ja työntekijöiden kanssa.

Tuomiokapituli on laatinut listat kehittämistoimista niin seurakunnan henkilöstölle kuin päättäjillekin.

Ristiriitoja on havaittu kirkkoherran ja joidenkin luottamushenkilöiden välillä. Luottamus on ollut molemmin puolin heikkoa, eikä hallinnollinen johtoryhmä ole toiminut hyvin. Pahimmillaan toimintakulttuuri on ollut syrjivää.

Muutoshalua löytyy

Tuomiokapituli toteaa raportissaan muun muassa, ettei kirkkovaltuuston ja -neuvoston pidä puuttua seurakunnan operatiiviseen johtamiseen, vaan jättää se virkaan valittujen johtajien huoleksi.

Henkilöstössä on tuomiokapitulin mukaan vahvaa muutoshalukkuutta. Myös kirkkoherra on todennut useaan otteeseen, että hän tarkistaa omaa johtamis- ja toimintatapaansa.

Tuomiokapitulin mukaan kirkkoherran ja seurakunnan talousjohtajan on puolestaan hyödynnettävä hallinnollisen johtoryhmän osaamista ja asiantuntemusta asioita valmistellessaan.

Äänekosken kirkkovaltuusto uudistui edellisissä vaaleissa laajasti ja tuomiokapitulin mukaan valtuutettujen enemmistö haluaa toimintakulttuurin muutosta.

Ongelmiin pitää tuomiokapitulin mukaan löytyä ratkaisut paikallisesti.

Äänekosken seurakunnassa siirryttiin vuoden alussa uuteen hallintorakenteeseen ja maaliskuulla otettiin käyttöön uusi johtamismalli, jonka uskotaan vievän seurakuntaa eteenpäin.

– Nyt on sellainen olo, että olemme menossa oikeasti samaan suuntaan ja yhteistuumin, Tourunen toteaa.