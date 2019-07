Työministeri Harakka uskoo osaavaan Suomeen

Työministeri Timo Harakka (sd.) uskoo osaavan Suomen menestykseen maailmantaloudessa. Koulutuksen ja tutkimuksen resursseja ei saa enää leikata.

– Suomi on aina menestynyt osaamisella. Se ei tule koskaaan pärjäämään maailmalla palkkoja ja työehtoja polkemalla tai halpatyövoimalla, paukautti ministeri Timo Harakka hallituksen kirjastokierroksen tilaisuudessa tiistaina Äänekoskella. Kotikylän oma ministeri houkutteli kaupunginkirjaston Hoikkassalin täyteen kuuntelijoita ja keskustelijoita.

– Nyt on mietittävä osataanko osaaminen myös päivittää kilpailukykyiseksi. Koulutuksen ja tutkimuksen leikkaukset päättyvät nyt. Niihin on päinvastoin satsattava. Koulutus on suomalaisten voima edelleenkin.

– Koulutuksen tarpeet on myös ennakoitava entistä paremmin. Kestävä talouskasvu ei saa jäädä koulutuksesta kiinni, painotti Harakka.

Työministeri sanoi olevansa ylpeä Rinteen hallituksen hallitusohjelmasta, jolla ”Osallistava ja osaava Suomi” etsii yhteistä tietä digitaalisessa maailmantaloudessa 2030-luvulle saakka. Toimenpiteet toteutetaan reilulla tavalla.

Kirjastokierroksen salintäyteinen yleisö halusi kysellä työministeriltä muun muassa työttömien ja turvapaikan hakijoiden asioista, TE-keskusten koulutuksen järjestämisestä ja oppisopimuskoulutuksesta. Huolta kannettiin myös siitä, että suunniteltu palkkatukien laajentaminen vääristää kilpailua markkinoilla.