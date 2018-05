Urho avaa jalkapallokauden perjantaina – ”Sarjanousijana olemme varmasti haastajan roolissa”

Suolahden Urho käynnistää jalkapallon Nelosen (Keski-Suomi) sarjakautensa perjantaina, jolloin Äänekoskella käytävään mittelöön vieraaksi saapuu FC Kurd Jyväskylästä.

– Kaudesta tulee varmasti pitkä ja sarjanousijana olemme varmasti haastajan roolissa jokaisessa ottelussa. Parhaalla pelillämme varmasti pärjätään kaikille vastustajille, mutta keskinkertaisella pelaamisella ollaan varmasti sarjan hännillä, Urhon joukkueenjohtaja Pasi Hartikka summaa sarja-avauksen lähestyessä.

Suolahtelaissikermän nimilista on joukkueenjohdon mukaan vahva ja vähäistä pelaajaliikennettä voitaneenkin pitää yhtenä Urhon etuna. Pelaajiston ikäjakauma tulevana kesänä sijoittuu 17–41-ikävuoden välille.

– Joukkueessa ei juurikaan ole viime kauteen nähden vaihtuvuutta. Viime kaudella myös Konnevedellä pelannut Roope Suopanki pelaa nyt meidän riveissämme ja Kivimäen Villekin saatiin viime metreillä liitettyä mukaan jengiin.

Valmennusvastuuta tulevan kauden Urho-joukkueessa kantaa vielä viime kaudella Äänekosken Huimaa luotsannut Pekka Parviainen.

”Sarjapaikan säilyttäminen ilman muuta yksi tavoitteistamme”

Urho pelasi talvikaudella vain muutaman harjoitusottelun, joiden ohella se käynnisti Suomen Regions’ Cup -urakan vappuaattona kukistamalla Äänekosken Huiman maalein 3–2 (3–1).

– Viheriölle päästessämme selvisi, että jätkillä on puolet enemmän virtaa mitä talvella havaittiin. Muutaman viikon ajan olemme menneet treeneissä aika lujaa ja kivaa on ollut. Jo pelkästään 6-7 ulkoharjoitusta osoitti sen, että porukassa on ihan eri draivi kuin missään muualla.

Jalkapallon Nelosessa pelaa Urhon ohella kuluvalla kaudella myös FC HUKI, Harjun Potku, Rangers/2, LPK, FCK, FCV II/ YJ (Jyväskylä), JIlves (Jämsä), KaPa-51 (Kangasniemi) ja KeuPa (Keuruu).

– LPK, Harjun Potku ja JIlves ovat ennakkoon selvästi sarjan kovimpia joukkueita. He ovat kaikki suorittaneet tasaisen hyvin jo monen vuoden ajan.

– Jokaista peliä lähdetään tietysti voittamaan ja sarjapaikan säilyttäminen on ilman muuta yksi tavoitteistamme. Jos siitä korkeammalle päästään tavoitteessa, niin ollaan varmasti aika tyytyväisiä.

Nelosen sarja-avaus Urho-FCK Äänekosken tekonurmella perjantaina 4. toukokuuta alkaen kello 19.