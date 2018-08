Urho avasi kauden D-Kiekon vieraana – ”Tappiot opettavat enemmän kuin voitot”

Tulevalla kaudella jääkiekon II-divisioonassa pelaava Suolahden Urho pelasi lauantaina harjoituskauden ensimmäisen ottelunsa. Jyväskylässä pelatussa kamppailussa vastassa ollut D-Kiekko osoitti väkevyytensä viemällä väännön nimiinsä maalein 11-1 (4-0, 4-1, 3-0).

– Pelissä oli ajoittain paljon hyvää, mutta sitä hyvää täytyisi löytyä 60 minuuttia. Nostan pelaajille hattua siitä, että jaksoivat pelata loppuun asti. Otettiin vähän jäähyjä, eikä kukaan lähtenyt sooloilemaan, Urho-käskijä Jarmo Rintamaa totesi taiston tauottua.

– D-Kiekko on vahvistunut viime kaudesta ja tulee varmaan keräämään sellaiset 40-50 pistettä ensi kauden aikana Suomi-sarjassa. He käyvät jäällä viisi kertaa viikossa, kun me taas olemme käyneet jäällä nyt neljä kertaa. Siinä tulee jo pelituntumassa vissi ero, Rintamaa jatkoi.

Mittelön avauserästä lähtien katsomoon näkyi joukkueiden tasoero isäntien hyväksi, joka toki oli ennustettavissa jo ennen ottelua. Vielä viime kaudella III-divisioonassa kiekkoillut Urho nousi täksi kaudeksi sarjaporrasta ylemmäs ja syy tämän ottelun pelaamiseen löytyi Urho-valmennukselta saman tien.

– Halusin näyttää joukkueelle mitä on odotettavissa, kun pelaamme II-divisioonan kärkijoukkueita vastaan. Tällä tasolla ei enää voi pelata sillä intensiteetillä millä III-divisioonaa pystyy pelaamaan.

– On olemassa vanha sanonta, että tappiot opettavat enemmän kuin pelkät voitot. Tappion koittaessa näet missä asioissa on kehitettävää, millä osa-alueilla olet hyvä ja mitä juttuja voidaan vielä parantaa. Me lähdemme kehittämään niitä parannettavia osa-alueita. Se oli tämän pelin anti meille.

”Tärkeä saada pelejä alle”

Urho oli vieraskamppailussa liikkeellä 18 kenttäpelaajan ja kahden maalivahdin voimin. Jokainen pelaaja sai kellotettua itselleen peliaikaa ja isäntien illan ainoa osuma kirjattiin Heikki Mikkolan tilastoihin. Syöttömerkinnät maalista tilastoitiin Teemu Raatikaiselle ja Jere Suonikolle.

– Tämä oli varmaan vauhdikkain harjoituspeli mitä on hetkeen tullut pelattua. D-Kiekko oli kova mittari ja heillä oli joukkue täynnä nuoria, vauhdikkaita kavereita, Urho-kippari Sami Pekkala myönsi pelin päätyttyä.

Kahden erän jälkeen valotaululla komeilivat jo isäntien 8-1-lukemat, mutta tästä huolimatta suolahtelaisvieraiden päitä ei pensaissa näkynyt. Päätöserän alkupuoliskolla Urholla oli hyvää otetta pelistä, mutta lisämaalit jäivät yrityksistä huolimatta uupumaan.

– Joukkue oli liikkeellä ihan hyvällä ilmeellä. Sovittiin yhdessä jo torstain treeneissä, että tänään ei katsota tulosta, vaan mennään oma peli edellä. Päättyi peli miten tahansa, niin meille tärkeä asia on saada pelejä alle.

Jyväskyläläispelaajiston vauhdikkaiden pohkeiden ansiosta peli vyöryi useaan otteeseen hyökkäyspäähän ja kun suolahtelaissikermälle sattui mustia hetkiä, tylytti vastustaja niistä lähes saman tien.

– Jaksoittain meillä oli hyviä aikoja, mutta sitten välillä tuli niitä mustia hetkiä. Sellaisia kun tulee, niin silloin tuon tason porukka rankaisee aika kovalla kädellä, Sami Pekkala linjasi.

– Reagointipeliä ja pelin ytimessä olemista me voimme jatkossa parantaa. Meidän pitää kyetä olemaan hereillä koko 60 minuuttia tai muuten tulostaulu laulaa, Urho-kapteeni päätti.