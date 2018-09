Urho kiekkoili turnausvoittoon – ”Haettiin oppia ja sitä saatiin”

Jääkiekon II-divisioonakauteen valmistautuva Suolahden Urho osallistui viikonloppuna Pyhäjärvellä pelattuun syysturnaukseen. Neljän joukkueen kutsuturnaus päättyi lopulta suolahtelaissikermän turnausvoittoon.

– Haettiin turnauksesta joukkueen kanssa hyvää oppia ja sitä myös saatiin. Sanoin pelaajille ennen pelejä, etten katso tulosta, vaan tuloksen taakse. Olemme matkamme alkutaipaleella ja opetellaan vielä tiettyjä asioita, Urho-luotsi Jarmo Rintamaa kertasi.

– Jos tuloksista haetaan jotain positiivista, niin viimeisessä pelissä (KuKi HT) noustiin takamatkalta ohi ja voittoon. Positiivista oli myös joukkueen voitontahto ja pelaamisen ilo, mikä paistoi pelaajista läpi. Se on asia, joka pitää säilyä jäällä, Rintamaa jatkoi.

Urho pelasi turnauksessa kolme koitosta ja voitti niistä jokaisen. Suolahtelaismiehistön jyrän alle jäivät IPK Team (Iisalmi) maalein 4-3 (4-2, 0-1), Pyhäjärven Pohti 6-0 (1-0, 5-0) -lukemin ja Kuhmon Kiva 5-3 (1-1, 4-2) -päätösluvuin. Turnauksen parhaana hyökkääjänä palkittiin Urhon Antti Temonen, joka myös valittiin All Stars –kentälliseen yhdessä joukkuekaveri Kristian Liimataisen kanssa.

– IPK Team pelaa II-divisioonaa Savo-Karjala –lohkossa ja oli hyvä joukkue. Pohti ja KuKi sen sijaan olivat tasoltaan heikompia porukoita. Pelaajat vielä opettelevat jääkiekon lainalaisuuksia minun ohjauksessa ja kokoonpanoakin vaihdeltiin pelistä toiseen.

Suolahtelaissikermä oli Pyhäjärvellä liikkeellä kolmella hyökkäysketjulla ja kahdeksalla puolustajalla. Urho kuitenkin pelasi pelit kolmella puolustajaparilla, sillä turnauksen ottelumuoto oli 2x20 minuuttia.

– Onnistumisia tuli laajalla rintamalla ja kokeneetkin pelaajat näyttivät, että he haluavat menestyä ensi kaudella. Uusien pelaajien sisääntulolle täytyy myös nostaa hattua. Näyttää siltä, että pelaajien kypärien alle on jäänyt jotain niissä muutamissa harjoituksissa, joita on ehditty vetämään.

”Warkis tulee olemaan kunnon mittari”

Urho pelaa ennen Rautaliiga-starttia vielä kaksi ottelua, kun kahtena seuraavana viikonloppuna ohjelmassa on kaksi harjoituskoitosta Varkauden Warkista vastaan. Ensi lauantaina pelataan Suolahdessa ja viikko siitä Varkaudessa.

– Joukkueena lähdetään hakemaan eteenpäin menoa kiekollisissa asioissa. Vastustaja pelaa Savo-Karjala –lohkossa II-divisioonaa ja on luokkaa kovempi mitä Pyhäjärven turnauksessa olleet vastustajat.

Suolahtelaissikermä on pelannut harjoituskaudella nyt neljä kamppailua, joista sen vyölle on tarttunut kolme voittoa (IPK Team, KuKi HT, Pohti) ja yksi tappio (D-Kiekko).

– Harjoituspeli D-Kiekkoa vastaan oli meille oppitapahtuma, Pyhäjärvellä nähtiin mittari siitä mitä matkalla on tapahtunut ja Warkis tulee olemaan meille seuraava kunnon tason mittari. Joudutaan tekemään taas vähän enemmän töitä voiton eteen.