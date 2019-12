Urho palkitsi parhaitaan ja katsoi eteenpäin - "Edessä loistava tulevaisuus"

Suolahden Urhon lukuisat urheilijat, ahkerat talkoolaiset ja muut seurahenkilöt kokoontuivat tänään tiistaina perinteiseen tapaansa päättämään kautensa Ravintola Keiteleeseen. Tilaisuuden aluksi katsauksen menneeseen vuoteen pitänyt urheiluseuran puheenjohtaja Jouko Riihimäki on tyytyväinen.

- Meillä on asiat monessa suhteessa hyvin. Suolahdessa yleisurheilukenttää on saatu parempaan kuntoon, olemme saaneet uudet kuntoportaat, Äänekoskella on rakennettu uusi Pankkari Areena ja Liikuntataloa on remontoitu, Riihimäki luettelee noin seitsemällekymmenelle urholaiselle.

Pian 111 vuotta täyttävän seuran väelle ja etenkin jääkiekkojaoston porukalle tuleva vuosi saa hymyn huulille. Urhon jääkiekkojaoston puheenjohtaja Tapio Saaristo toi tilaisuuteen mukavia terveisiä.

- Vanha Murskaamo jää ensi kesänä jyrän alle ja Murskaamo 2 valmistuu elokuun aikana. Ei tässä vaiheessa edes osaa kuvitella miten paljon se parantaa meidän harrastajien ja valmentajien olosuhteita.

Tapio Saaristo odottaa koko jääkiekkojaoston tavoin innolla uuden jäähallin valmistumista. Kuva: Riku Tulla

Saaristo kertoo Urhon valmistautuneen uuteen halliin palkkaamalla työntekijöitä ja toimimalla aktiivisesti ennen jäähallin avajaisia.

- Tavoitteemme on, että Urhossa on mahdollista kulkea kiekkopolku aina junnusta aikuiseen asti.

Tilaisuudessa Suolahden uutta jäähallia oli esittelemässä sen rakennuttajan, Proaveran toimitusjohta Antti Virmanen. Virallisesti uuden jäähallin työmaa on luovutettu perustusten tekijöille eilen maanantaina.

- Me tulemme olemaan vuosia edelläkävijöitä maailmassa hallin energiatehokkuuden suhteen. Hallista tulee maailman energiatehokkain ja vastaavia on vasta suunnitteilla muun muassa pääkaupunkiseudulle.

Virmanen paljasti tilaisuudessa, että uuden jäähallin avausottelu pelataan ensi elokuussa. Valmistuttuaan kyseessä on Mestis-tason halli, jossa on 1220 katsomopaikkaa.

- Toivottavasti katsomot saadaan täyteen!

Suolahden Urho palkitsi ison joukon menestyneitä ja aktiivisia urholaisia. Kuva: Riku Tulla

Suolahden Urho palkitsi tiistaina menestyneitä ja aktiiivisia urholaisia. Alla palkitut:

jääkiekko

miesurheilija: Antti Temonen

junioriurheilija: Niklas Paanala

valmentaja:Timo Väisänen

talkoolainen 1: Kimmo Kautto

talkoolainen 2: Emmi Lehtonen

talkoolainen 3: Kioskitiimi E/F

Urhosydän 2019: Erkki Uusitalo

Jäähallin rakennuttaja: PROAVERA toimitusjohtaja Antti Virmanen

jalkapallo

paras miespelaaja: Mustafa Gül

futiskerholainen: Roni Vesala

valmentaja: Marko Ikonen

yleisurheilu

naisurheilija: Saija Seppä

tyttöurheilija: Kristiina Kuokkanen

poikaurheilija: Paavo Puro

valmentaja: Mika Puro

talkoolainen: Martti Kirves

ohjaaja: Sanni Möller

sponsori: Suosikin ex-kauppias, tärkeä tukija, Tero Pekkanen

Jukka Heikkilä

paini

nallepainija: Topias Savolainen

nallepainija: Oiva Makkonen

kilparyhmän painija: Kasperi Kankkunen

sponsori: Kuljetus Silvasti, Erkki Silvasti

salibandy

miehet: Jere Floor

naiset: Maija-Stiina Oinonen

poikajuniori: Tomi Halmetoja

C-pojat: Jami Riekkola

valmentaja: Juha Hintikka

talkoolainen: Eelis Korpinen

tyttöjuniori: Siiri Lehtonen

D2-juniori: Luukas Hämäläinen

E1-juniori: Eveliina Turpeinen

E2-juniori: Eetu Anttonen

F-juniori: Aatu Kankainen

tyttökerho: Siiri Väisänen

koripallo

Pertti Hirvinen

Esa Happonen