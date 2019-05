Urholla voitokas kotiavaus – ”Pelaamisessamme oli viitteitä paremmasta”

Suolahden Urhon edustusjoukkueen kamppailut Keski-Suomen Viitosessa saivat jatkoa perjantaina, kun Äänekosken tekonurmella pelatussa mittelössä oli vastassa Liikunnan Riemu Jyväskylästä. Viisi täysosumaa tarjonneen yhteenoton voitto tilastoitiin lopulta isännille maalein 4-1 (1-1).

– Pelaamisessamme oli jälleen viitteitä paremmasta. Luotiin huomattavasti enemmän paikkoja kuin vastustaja, mutta vähäisen harjoittelun vuoksi viimeistelymme ontui vielä, Urho-käskijä Marko Ikonen tiivisti.

– Vastassa oli fyysinen ja liikunnallinen Riemu, joka on ominaisuuksiltaan kovakuntoinen. Pelaajilta löytyi taistelutahtoa, liikettä ja taitoa, Ikonen tunnusti.

Alexis Nicolaou (oik.) pääsi pariin otteeseen hyvään maalipaikkaan, mutta tällä kertaa pallo ei löytänyt tietään jyväskyläläisverkkoon. Kuva: Antti Hokkanen

Urhon maaleista kauden ensimmäisessä kotiottelussa vastasivat kahdesti onnistunut Joni Terho, sekä kertaalleen maalanneet Hannu Pernu ja Harri Jauhiainen.

– Olimme pelaavampi joukkue ja pelin lopussa pystyttiin vielä kierrättämään vaihtoja siten, että kaikki saivat peliaikaa. Yritetään koko ajan tietoisesti kehittää pelityyliämme ja siinä suhteessa mentiin jälleen askel parempaan suuntaan.

Seuraavan kerran Urho on tositoimissa ensi perjantaina, jolloin Jyväskylässä käytävässä koitoksessa asettuu vastaan Kampuksen Dynamo.

– KaDy on futsal-taustaa omaava joukkue, jossa on seassa paljon kokeneita pelaajia. Kyseessä ei nähdäkseni ole kovin kovatempoinen ryhmä. Heillä on laaja pelaajarinki, joten siksi on vaikea sanoa, millainen joukkue tulee vastaan.

– Tavoitteena on jälleen parantaa peliä ja yrittää saada muutamia toipilaita pelaavaan kokoonpanoon mukaan. Voittoa lähdetään tietenkin hakemaan.