Urholle jälleen tappio – Erikoistilanteet koituivat kohtaloksi

Suolahden Urhon tappiollinen taival jalkapallon Nelosessa (Keski-Suomi) sai jatkoa tiistaina. Jämsänkosken Ilves aiheutti kotikentällään Urholle jo neljännen perättäisen tappion 4–1 (1–0) -lukemin.

– Pelattiin ensimmäinen jakso ihan ok. Luotiin muutama maalipaikka, mutta ei kuitenkaan onnistuttu maalinteossa. Vastustaja iski kulmapotkun jälkitilanteesta helposti lukemat 1–0:aan, Urho-käskijä Pekka Parviainen tiivisti.

– Toinen jakso aloitettiin pirteästi ja luotiin heti muutama maalipaikka (Joni Terho, Ville Ahola). Antti Ahola puski 1–1-tasoituksen Jonin antamasta vapaapotkusta. Ilves iski kaksi jälkimmäistä maaliaan erikoistilanteista, joissa me puolustettiin huonosti. Yritettiin saada vielä kavennus aikaan, mutta ei siinä kuitenkaan onnistuttu. 4–1-maalin Ilves iski läpiajon päätteeksi, Parviainen lisäsi.

Urho on nyt pelannut seitsemän sarjakoitosta, joista se on käärinyt tililleen neljä pistettä (yksi voitto, yksi tasapeli, viisi tappiota). Lohkojumbona majaileva suolahtelaissikermä on seuraavan kerran tositoimissa maanantaina 2. heinäkuuta, jolloin Jyväskylässä vastaan asettuu Football Club Kurd.