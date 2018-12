Urholle tappio Uplakersia vastaan – "Täytyy ottaa tapahtumista opiksi"

Suolahden Urhon edustusjoukkueen pelit jääkiekon II-divisioonassa (Häme / Keskimaa) saivat jatkoa sunnuntaina. Suolahdessa käydyssä kamppailussa vastassa ollut Ylöjärvi Uplakers osoittautui lopulta vahvemmaksi 2-10 (1-3, 1-3, 0-4) päätöslukemin.

– Uplakers onnistui heti ottelun alussa katkaisemaan meidän jänteen ja oltiin sen jälkeen täysin aseettomia. Vaikka lukemat olivat ensimmäisen erän jälkeen "vasta" 1-3, niin kuskin paikalla istui tukevasti vierasjoukkue, Urho-valmentaja Jarmo Rintamaa niputti.

– Peli täytyy nyt unohtaa mahdollisimman pian ja ottaa tapahtumista opiksi. Nyt vedetään muutamat perusasioihin pohjautuvat treenit, odotellaan Korvatunturin parrakasta herraa ja sitten valmistaudutaan 5.1. käynnistyvään, kevääseen tähtäävään, otteluryppääseen, Rintamaa lisäsi.

Urhosta nimensä pistesarakkeeseen kirjauttivat Lasse Riitesuo (2+0), Kristian Liimatainen (0+2), Aku Kymäläinen ja Toni Pekkala (0+1). Suolahtelaisveräjällä torjuntavastuu jakautui Riku-Petteri Luoman (6 torjuntaa) ja Joni Mikkolan (49) kesken.

Menneenä viikonloppuna Urho pelasi kaksi kamppailua (KPK, Uplakers), joiden myötä suolahtelaisjoukkue siirtyi joulutauolle. Lohkokuudentena majaileva Urho nappasi syyskaudella pelatuista 12 ottelusta tililleen viisi voittoa (15 pistettä). Uplakers vastaavasti nousi Urho-voiton ansiosta lohkon piikkipaikalle (31 pistettä).

– Syyskaudella valmennuksen minimitavoite on ollut "piste per peli" ja niiltä osin mennään tavoitteissa. Henkilökohtaisesti tavoitteena on saada pelaajille tietoisuus jääkiekon lainalaisuuksista, eli kehittää heitä pelaajina ja siinä on vielä työt kesken, Urho-luotsi totesi lopuksi.

Seuraavan kerran Urho on tositoimissa lauantaina 5. tammikuuta, jolloin Suolahdessa pelattavassa ottelussa asettuu vastaan Pyry AK Nokialta.