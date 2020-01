Urhon playoff-haave elää

Jääkiekon II-divisioonassa pudotuspelipaikkaa tavoitteleva Suolahden Urho palaa tänä viikonloppuna tositoimiin.

Suolahtelaisten syyskausi ei sujunut täysin suunnitelmien mukaan, ja 15 ottelun jälkeen saldona on viisi voittoa, joista kaksi jatkoajalla. 14 sarjapistettä oikeuttaa lohkon seitsemänteen, eli toiseksi viimeiseen sijaan.

– Syksy on ollut vähän pettymys, ihan ei olla tavoitteisiin päästy. Sarjan kovuus vähän yllätti. Sairastumiset ja loukkaantumiset ovat syöneet meidän harjoitus- ja pelivahvuutta huomattavasti, ja se on näkynyt kentällä, päävalmentaja Jarmo Rintamaa myöntää.

Lohkon kolme kärkijoukkuetta, PEPO, Karjalan Kopla ja KaPa-51, ovat tehneet hieman hajurakoa keskikastiin, jonka pakkaa Urho lähtee kevätkaudella sekoittamaan.

Viimeisessä playoff-paikassa kuudentena on tällä hetkellä kiinni Warkis/PiPS, joka on suolahtelaisia vain kaksi pistettä edellä. Peurunka HT on viidentenä kuuden pisteen päässä, ja iskuetäisyydellä on myös nelospaikkaa pitävä LL-89 seitsemän pisteen päässä.

Sarjan kaksi viimeistä joukkuetta joutuvat karsimaan putoamista vastaan runkosarjan päätteeksi, joten myös sen myötä suolahtelaisilla on kova hinku parantaa sarjasijoitustaan.

– Valoa näkyy tunnelin päässä. Rosterikin alkaa olla suhteellisen täynnä, ja uskon että se tulee näkymään peliesityksissäkin. Pudotuspeleihin pääsy on hyvinkin mahdollista vielä, ja nyt lähdetään kaivamaan tarvittavia voittoja ja pisteitä, Rintamaa kertoo.

Kevätkauden avausviikonloppuna Urho pääsee heti haastamaan kärkijoukkueita, kun ensin lauantaina tie vie Joensuuhun Karjalan Koplan vieraaksi ulkoilmaotteluun, ja sunnuntaina Murskaamossa vierailee KaPa-51.