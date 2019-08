Uusi Kylähullu julkistettiin Koiviston kylällä

Valtakunnan XV. Viralliseksi Kylähulluksi on valittu Kouvolan Ummeljoelta kotoisin oleva 58-vuotias Jukka Naukkarinen. Hän on sähköalan yrittäjä, maanviljelijä ja perhekodin isä. Valinta julkistettiin Äänekoskella Koiviston kylän kyläviikolla lauantaina.

Virallinen kylähullu toimii suomalaisen kylätoiminnan tiennäyttäjänä ja tulevaisuuden väkevänä visijoitsijana. Hän on ennakkoluuloton, omaa vahvaa tahtotilaa ja laittaa itsensä peliin.

Matti Hämäläinen ojensi Jukka Naukkariselle (vas.) uusimman Kylähullun asusteet ja tarvikkeet eli viitan, hatun, nuijan ja seinätaulut. Kuva: Viivi Liimatainen

Jukka Naukkarinen täyttää kaikki vaadittavat kriteerit. Itse hän pitää tärkeimpänä saavutuksenaan Ummeljoen kyläyhdistyksen perustamista ja kylätoiminnan aktivointia.

- Valintaraatiin teki syvän vaikutuksen Jukka Naukkarisen ansiolista ja hakulomakkeessa esille tuodut kuvaukset hänen innostavasta asenteesta oman kylänsä ja koko seutukunnan elinolojen ja viihtyvyyden edistämisessä, toteaa Kylähullu numero 14 eli Äänekosken Koiviston kylällä asuva Matti Hämäläinen.

- Naukkarisen tulevaisuuden visiointi on jo sillä asteella, että Jukan soittaessa puheluita omalla kylällä, vastaaja toteaa jo etukäteen ääneen, että mitähän se Juke nyt on keksiny, Hämäläinen jatkaa.

Kylähullun valinnasta vastaa Valtakunnan Virallisten Kylähullujen Kilta ry. Äänekoskella virallisia valtakunnan kylähulluja on kaksi. Kaikkien aikojen ensimmäinen Kylähullu on Sumiaisista kotoisin oleva Helmer Pesonen. Hänet valittiin tehtävään vuonna 1990. Matti Hämäläinen Koiviston kylältä on Kylähullu numero 14. Kun Pesonen valittiin, Sumiainen oli vielä itsenäinen kunta.