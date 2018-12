Uusi vuosi alkaa tyytyväisissä merkeissä Äänekoskella - lue kaupunginjohtajan puhe sanasta sanaan

Äänekosken kaupunginjohtaja Matti Tuononen muistuttaa uudenvuoden puheessaan, että jokaisella ihmisellä on oikeus onneen ja tyytyväisyyteen.

- Yhteiskunnan tehtävä on luoda turvaverkot niille, jotka putoavat nuoralta.

Tuonosen mukaan jokaisen tulisi olla suvaitsevaisempi toista ja myös erilaisuutta kohtaan.

- Kaupunki saa toiminnastaan jatkuvasti palautetta, joka suomalaiseen tapaan on enimmäkseen kriittistä, mutta myös positiivista palautetta osataan tänä päivänä antaa.

Kaupunginjohtajan puhe sanasta sanaan:

Arvoisat kaupunkilaiset, hyvät Uuden vuoden vastaanottajat,

Tämän vuotinen Uuden vuoden puheeni käsittelee enemmän asenteita ja arvoja kuin taloutta tai kaupungin investointeja. Suomi on useiden tutkimusten mukaan maailman onnellisin maa. Ehkä näin, mutta miten on suomalaisen mentaliteetin, itsetunnon ja identiteetin laita. Lapsille suunnatussa joululaulussa lauletaan: Hetken kestää elämä, sekin synkkä ja ikävä. Entä miltäpä kuulostaa: Täällä elämä on raskasta työtä ja siinä harvemmin on onni myötä. Sen tietää vain yksin suomalainen. Näin lauloi suomalaisten rakastama laulaja Kari Tapio Raul Reimanin sanoin vuonna 1983.

Nämä edellä mainitut esimerkkilaulut, ja varsinkin niiden jatkuva suosio, kertovat jotakin meidän suomalaisten mielenlaadusta ja asenteista. Kell onni on, onnen kätkeköön. Näinkö meidän tulisi asennoitua elämään, vaiko niin, että Kell onni on, onnen näyttäköön ja onnen jakakoon.

Äänekoskellakin marraskuussa luennoinut onnellisuustutkija professori Markku Ojanen on määritellyt, että Onnellinen ihminen ei haikaile menneisyyttä ja odota parempaa huomista. Hän on aidosti tyytyväinen siihen, mitä hänellä on juuri nyt. Olisiko meidän äänekoskelaisten aika miettiä hetkinen professori Ojasen viisaita sanoja ja tutkiskella sitä, mitä meillä on, eikä sitä, mitä meillä ei ole. Tämä näkökulman muutos voisi helpottaa monen ihmisen tuskaa.

Monet tutkimukset siis osoittavat meidän olevan onnellisia, mutta onko onnellisuus synonyymi tyytyväisyydelle? Olemmeko onnellisia, mutta tyytymättömiä vai toisinpäin. Vai olemmeko sekä tyytyväisiä, että onnellisia. Omasta mielestäni tyytyväisen ihmisen on huomattavasti helpompi olla myös onnellinen kuin tyytymättömän ihmisen. Kaupungin tehtävä on tuottaa asukkailleen ja yrityksilleen palveluja ja rakentaa infrastruktuuria. Mielestäni tämä perustaso ei riitä, vaan näiden tuotettujen perustehtävien lisäksi tulisi asukkaiden ja yritysten olla tyytyväisiä saamiinsa palveluihin ja rakennettuun ja rakentamattomaan ympäristöön. Tällöin me kaupunkina annamme ihmiselle paremmat eväät onnellisuuteen.

Jokaisella ihmisellä on oikeus onneen ja tyytyväisyyteen. Välillä jotkut meistä, syystä tai toisesta, tipahtavat elämän nuoraltaan. Murheet kestävät aikansa, mutta niistä pääsee parhaiten yli, kun joku on pitämässä kädestä kiinni. Yhteiskunnan tehtävä on omalta osaltaan rakentaa näkyvät turvaverkot näille nuoraltaan tipahtaneille ihmisille, mutta ihmistä parhaiten pystyy lopulta auttamaan vain toinen ihminen. Vain ihminen voi ymmärtää ihmisen huolia ja murheita. Meidän kaikkien tulisi kiinnittää enemmän huomiota läheisiimme ja kanssaihmisiimme ja välittää heistä aidosti, eikä jättää heitä nykytrendin mukaisesti yhteiskunnan huoleksi.

Meidän jokaisen tulisi olla suvaitsevaisempia toisiamme ja myös erilaisuutta kohtaan ja pidättäytyä vihapuheista lähimmäisiämme kohtaan! Meidän on uskallettava olla heikomman puolella.

Kaupunki saa toiminnastaan jatkuvasti palautetta, joka suomalaiseen tapaan on enimmäkseen kriittistä, mutta myös positiivista palautetta osataan tänä päivänä antaa. Kaupunki ei sinällään tule koskaan valmiiksi, koska maailma ja toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Voidaankin todeta, että meillä ei ole varaa jäädä hetkeksikään laiskottelemaan ja nauttimaan hyvän olon tunteesta, vaikka meidän kaupunkimme voikin tällä hetkellä melko hyvin.

Jääkiekkolegenda Teemu Selänne on sanonut, että tyytyväisyys tappaa kehityksen. Tämä sanonta sopii erinomaisesti myös kaupungille ja sen työntekijöille ja poliittisille päättäjille.

Kysyttäessä eräältä savolaiselta kuntapäättäjältä, että miten teillä kunnassanne menee, vastasi hän hetken mietittyään: Hyvin männöö, jos ei vertoo muihin. Tämäkin on hyvä ohjenuora: Ei aina kannata verrata asioita toisten tekemisiin, vaan joskus tulisi asioihin suhtautua asioina ja hetken miettimisen jälkeen voikin huomata tilanteen olevan aika hyvällä tolalla.

Arvoisat kaupunkilaiset,

Kaupungin strategiassa määritetyt arvot ovat innovatiivisuus ja uudistumiskyky, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja kestävä kehitys. Kaupungin tulisi kaikessa päätöksenteossaan ottaa huomioon hyväksymänsä arvomaailma. Jos me todella toimimme arvojemme mukaan, ei meillä ole hätää.

Jos Suomi on YK:n onnellisuustutkimuksen mukaan maailman onnellisen maa, tulisi meidän asettaa tavoitteeksemme olla maailman onnellisin kaupunki.

Näillä sanoilla toivotan kaikille kaupunkilaisille ja muillekin uuden vuoden vastaanottajille oikein hyvää ja onnellista Uutta Vuotta!

