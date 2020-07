Uusi yhdistys alkaa vaalia Keiteleen laivaperinnettä Äänekoskella

Äänekoskella perustettiin viime viikolla Keiteleen vesiliikenteen perinneyhdistys. Sen tarkoitus on höyrylaiva- ja proomuliikenteen vaaliminen ja höyrylaivaharrastuksen ylläpitäminen. Yhdistykseen on jo alkuvaiheessa lähtenyt mukaan laiva- ja koneharrastajia sekä kotiseutuihmisiä.

Tarkoitus on myös edesauttaa oman höyrylaivan saamista Ala-Keiteleelle. Laivaharrastajilla on kiikarissa S/s Toimi, joka on nyt myynnissä. Tällä hetkellä kotiseutuneuvos Kauko Sorjosen säätiön omistuksessa oleva alus rakennettiin vuonna 1898, ja se liikennöi aluksi Jyväskylän seudulla. Ruotinkyläläinen laivuri Ville Hämäläinen osti laivan vuonna 1938, ja Toimi palveli hinaajana ja matkustajaliikenteessä Keiteleellä 1960-luvun lopulle saakka.

– Toimi on säilytetty alkuperäisessä asussa. Se on harvinaisuus, joita ei juuri Suomesta löydy, uuden yhdistyksen puheenjohtaja, kyläaktivisti Matti Hämäläinen korostaa.

– Suolahden Wanhan Asema junineen sekä sataman ympäristö laivoineen ja veneineen ovat täynnä ainutlaatuista alueen historiaa, johon oma höyrylaiva olisi hieno lisä. Myös Suomen Höyrypursiseuran perinnetelakka täydentää hienosti kokonaisuutta.

– Laivaperinne tuntuu kiinnostavan ihmisiä. Joillekin voi olla tärkeää nämä laivat, toiselle omat muistot ja kolmannelle tarinat ja perinne sisänsä, muistuttaa Matti Hämäläinen.

– Ihmiset tuntuvat olevan lähdössä mukaan yhdistykseen aidosti, koko sydämellään.

– Toimista on tallessa runsaasti erilaisia laivaesineistöä ja asiakirjoja. Laivurin päiväkirjoista selviää muun muassa ketkä Suolahden pojat ovat ahkeroineet kesätöissä Toimilla. Yksi kansipojista, Kyösti Vihtori Vesterinen päätyi jopa merenkulkulaitoksen pääjohtajaksi.

Uuden yhdistyksen aktiivi Matti Virtanen muistuttaa, että tärkeä tehtävä tulee olemaan erilaiset koulutukset. Höyrylaivan liikuttelu vaatii määrätyn pätevyyden niin kipparilta, konemieheltä kuin kattilanhoitajalta. Myös perinteen tutkiminen ja tallentaminen tulevat olemaan olennainen osa yhdistyksen toimintaa.