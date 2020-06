Uusia tontteja myyntiin Äänekoskella Hietamalla ja Koiviston kylällä

Äänekosken kaupunki on hankkinut Hietamalta noin 1,8 hehtaarin kokoisen maa-alan, jolla on kaksi ympärivuotisen asumisen rakennuspaikkaa. Alue sijaitsee 13-tien ja Hietaman yksityistien välissä Hietaman koulun välittömässä läheisyydessä. Kiinteistön myyntihinnaksi on tulossa 19 500 euroa ja rakentamisvelvollisuudeksi yhden omakotitalon rakentaminen. Kaavassa osoitetun toisen ympärivuotisen asumisen rakennuspaikan toteuttaminen jää kiinteistön ostajan harkinnan varaan.

Koiviston kylältä on tulossa myyntiin kaksi 3 000 neliön määräalaa, jotka on kaavoitettu ympärivuotisen asumisen rakennuspaikoiksi. Tontit sijaitsevat Juhonraitin varrella Muhluniemen kulttuurimaisemassa. Määräalojen myyntihinnaksi on tulossa 18 000 euroa. Kiinteistöjen lohkomisen yhteydessä rakennuspaikoille muodostetaan venepaikat Niiniveden rantaan.

Koukkuniemeen tilaa teollisuudelle

Nelostien rakentaminen moottoriliikennetasoiseksi tieksi vaikuttaa Koukkuniemen asemakaavaan ja tämän vuoksi vanhat Koukkuniemen ja Likolahden asemakaavat kumottiin vuonna 2016 Äänekoskella.

Uusi Koukkuniemen ja Nelostien asemakaavan muutos käsittää myös osan Kouk­ku­nie­men työpaikka-alueesta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 25 hehtaaria.

Valmisteluvaiheessa oleva kaavamuutos mahdollistaa myös isomman, noin 2000 neliön teollisuusrakentamisen Nelostien tuntumaan.

Äänekosken kaupunginhallitus päätti tonttien hinnoista ja Koukkuniemen asemakaavasta tänään koukouksessaan.