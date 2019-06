V8-koneet ärjyvät Suolahdessa - "Kyllä siinä siipeä pitää olla!"

Suolahdessa on tänään iltapäivällä saanut kuulla aimo annoksen jenkki-V8-moottoreiden jytinää. Route 69 Meeting on tuonut Asemakadun varrelle toinen toistaan komeampia, rouheampia ja kromatumpia jenkkirautoja ja muita menopelejä. Iltapäivällä menopelinsä, tarkemmin ottaen vuosimallin 1960 Buick Invictansa laittoi parkkiin ja näytille Rotkolasta paikalle hurauttanut Latvaloiden perhe.

- Tämmöstä tuli aikoinaan etsittyä ja sitten se oikea osui kohdalle Saarijärveltä. -61 vuosimallista lähtien Buick on jo kantikkaampi ja kyllähän jenkkiautossa pitää siipeä olla, perustelee viisi ja puolimetrisen Invictansa vieressä Toni Latvala.

Toni yhdessä vaimonsa Pauliinan ja lastensa Teuvon, 3, Sallan, 5, ja Ellin, 8, kanssa kiertelevät kesäaikaan jenkkiautollaan muutamissa kesätapahtumissa. Kilometrejä kertyy parisentuhatta kesässä.

- Pitihän sitä tänne katsomaan meininkiä ja samanhenkistä porukkaa.

Asemakatua pitkin on huristellut tänään toinen toistaan komeampia jenkkiautoja. Kuva: Riku Tulla

Buick on pitkälti alkuperäisessä kunnossa, joskin paikallinen yritys on pistänyt sen sisustaa entistä ehommaksi ja taakse on asennettu turvavyöt perheen pienimpien matkoja silmälläpitäen. Tonille amerikanautot ovat mieluinen harrastus.

- Kai tässä pitää olla ripaus hulluutta mukana. Itselle etenkin 60-luvun autot ovat kiinnostavia. Kai se on niiden muotoilu ja äänet, kun houkuttavat.

Kromia riittää! Kuva: Riku Tulla

Route 69 Meeting jatkuu autonäyttelyn jälkeen illalla Asemakadun varrella konsertin muodossa, jossa nähdään liuta kovia esiintyjiä. Mukana on paikallista verta Conin ja Scars of Solituden muodossa ja illan myötä nähdään myös Se Elää! sekä Psychework. Illan kruunaa Virve Rosti & Menneisyyden vangit.

Route 69 Meetingin puuhamies ja järjestäjä Matti Leppänen kertoo, että iltaa varten kaikki alkaa olla mallillaan.

- Alue on kasassa ja fiilikset on tosi hyvät, kertoo terassilla pizzaa leikkaava Leppänen.

Hieman evästä, että jaksaa pitkän illan. Kuvassa Route 69 Meetingin ja KuusYsäreiden järjestäjä Matti Leppänen yhdessä äitinsä Liisa Leppänen-Nurmen kanssa. Kuva: Riku Tulla

Aluetta on muutettu viime vuosista tämän illan konserttia ja huomisia KuusYsäreitä varten. Aurinkoinen sää ja hyvät ennakko-odotukset saavat Leppäsen hymyyn.

- Kelikin on oikeastaan paras mahdollinen, kun ei ole liian kuuma tai kylmä ja aurinkokin paistelee. Tästä tulee hyvä ilta!