Valtra A4-sarjalle muotoilupalkinto

Valtran uusin mallisarja, Valtra A4 on saanut Red Dot 2018 –muotoilupalkinnon. Palkinto on jatkoa Valtran menestykselle maailman arvostetuimmassa muotoilukilpailussa. Valtra on palkittu kilpailussa aikaisemmin vuosina 2016 ja 2017.

Tämänkertaisen Red Dot –palkinnon perusteluina mainittiin A4 –sarjan korkea muotoilun laatu.

Uuden A4-sarjan muotoilu on yhteneväinen palkitun neljännen sukupolven N- ja T-sarjojen kanssa. Täysin uuden A-sarjan suunnittelussa on muotoilun lisäksi pantu painoa tarkoituksenmukaisuudelle ja kestävyydelle maatiloilla ja erilaisissa urakointitöissä. Suunnittelussa on panostettu myös ohjaamon ajomukavuuteen, helppokäyttöisyyteen, ergonomiaan ja turvallisuuteen.

Red Dot on yksi isoimmista ja arvostetuimmista muotoilukilpailuista maailmassa. Tämänvuotiseen kilpailuun tuli 6300 hakemusta 59 maasta ja tuomaristo koostui 40:stä riippumattomasta muotoilun asiantuntijasta ympäri maailmaa. Tämän vuoden Red Dot –kilpailun palkinnot jaetaan heinäkuun 9. päivä Aalto Teatterissa, Saksan Essenissä.

Valtran palkinnot ovat antaneet hyvän perustan yrityksen oman maailmanlaajuisen muotoilukilpailun järjestämiseksi. Viimevuotinen kilpailu saa jatkoa. Valtra Design Challenge 2018 -muotoilukilpailu avautuu 16.4. muotoilualan opiskelijoille, yksittäisille muotoilijoille ja designstudioille ympäri maailmaa.