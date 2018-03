Valtra tankkaa uudet traktorit uusiutuvalla dieselillä

Traktorivalmistaja Valta ottaa ensimmäisenä tehtaana maailmassa käyttöönsä uusiutuvan dieselin ensitäyttöpolttoaineeksi kaikkiin uusiin traktoreihinsa. Noin 700 000 litraa fossiilista dieseliä korvataan vuosittain uusiutuvalla polttoaineella. ​

Valtra on yksi maailman johtavista traktoreiden valmistajista.

Kun traktorit tulevat tuotantolinjalta, niille tehdään ensitankkaus. Maaliskuusta eteenpäin kaikki Valtran uudet traktorit sekä tehtaalla toimivat trukit tankataan uusiutuvalla dieselillä.

- Olemme verrattain suuri dieselin käyttäjä, joten tällä päätöksellä on suuri merkitys, kertoo Valtran markkinointijohtaja Mikko Lehikoinen.

Neste MY valmistetaan sataprosenttisesti uusiutuvista jätteistä ja tähteistä. ja se tuottaa jopa 90 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä tavanomaiseen fossiiliseen dieseliin verrattuna. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan uusiutuvien, niin sanottujen drop-in -polttoaineiden käyttö dieselkalustossa on helppo tapa vähentää päästöjä.

Kun Valtran aiemmin käyttämät 700 000 litraa fossiilista dieseliä korvataan uusiutuvalla dieselillä, ilmastopäästövähennys vastaa lähes 560 henkilöauton poistamista tieliikenteestä vuodeksi tai runsaat 46 000 vuosittaista traktorin käyttötuntia ilman päästöjä.

Yhdeksän kymmenestä Valtran tehtaalla valmistetusta traktorista menee vientiin yli 75 maahan.

- Tämä on kiertotalouden ja edelläkävijyyden käyntikortti. Olemme varmoja siitä, että tämä viesti on hyvin mielenkiintoinen kohderyhmillemme, olivatpa he sitten Suomessa, Japanissa tai Chilessä.