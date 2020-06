Valtuusto palautti Kierälahden asemakaavan valmisteluun – Pankkisilta halutaan suojelukohteeksi

Kierälahden asemakaava puhutti Äänekosken kaupunginvaltuustossa maanantaina. Alue on muuttunut uuden Nelostien rakentamisen jälkeen, jonka vuoksi asemakaava kaipasi päivitystä. Entinen valtatie on jäänyt moottoriliikennetien rinnakkaistieksi ja Kierälahden kaupunginosan pääkatu Vaasantie on muuttunut läpiajettavasta väylästä asuntokaduksi.

Vasemmiston valtuutettu Eila Nurmi muistutti, että historiallista Pankkisiltaa ei mainita asemakaavassa ollenkaan ja silta pitäisi saada suojelluksi kohteeksi.

– Nelostien suunnittelun edetessä siltojen suojelumerkinnät eivät ole olleet tarkoituksenmukaisia. Suojelunäkökulma ei ole myöskään tullut esiin Kierälahden kaavan käsittelyssä. Suojelumerkintä edellyttäisi, että kaava pitäisi palauttaa uudelleen valmisteluun, kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen muistutti.

Eila Nurmi esitti, että valtuusto jättäisi Kierälahden asemakaavaan yksimielisen ponnen, jossa painotettaisiin Pankkisillan suojelua.

Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä muistutti, että kaava-asia on käsiteltävä sellaisenaan, eikä sitä voi kokouksessa muuttaa.

Rolf Nyholm (sd.) esitti Matti Tiusasen (kesk.) ja Matti Virtasen (vas.) kannattamana, että kaava palautetaan uudelleen käsittelyyn.

Valtuusto päätti lopulta yksimielisesti palauttaa Kierälahden kaavan valmisteluun, jotta siihen saataisiin mukaan Kotakennään Pankkisillan suojeleminen.