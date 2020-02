Vammaisneuvosto haluaa Äänekoskesta esteettömän kaupungin

Äänekosken vammaisneuvosto on harmissaan siitä, ettei järjestöjä kuulla riittävästi kaupungin päätöksenteossa ja rakentamisessa. Tuorein esimerkki on Äänekosken Kauppakadulle viime kesänä rakennettu mukulakivikatu. Se on vammaisneuvoston mukaan vaikeuttanut erityisesti näkö- ja liikuntavammaisten kulkua keskustassa. Remontin jälkeen Kauppakadun alkupää muuttui pihakaduksi, jolloin liikennejärjestelyt muuttuivat niin, että jalankulkijat voivat ylittää kadun miltä kohdalta tahansa eikä erillisiä suojateitä enää ole.

- Esimerkiksi näkövammaisten apuna olevat opaskoirat eivät osaa toimia pihakadulla, koska ne on opetettu viemään omistajansa valkoisilla viivoilla merkityn suojatien yli. Nyt kadun ylitys pitää tehdä riskillä ja toivoa, että autoilijat ovat perillä pihakadun liikennesäännöistä, sanoo näkövammaisia neuvostossa edustava Tarja Pasanen.

Invalidien edustaja Jaakko Korhonen liikkuu keskustassa rollaattorin avulla.

- Mukulakivikadulla liikkuminen on erittäin työlästä varsinkin talvikaan, jos joutuu käyttämään liikkumiseen apuvälineitä.

Vammaisneuvosto kokee, että kuntalaiset eivät ole Äänekoskella samanarvoisessa asemassa liikkuessaan ja käyttäessään kaupungin palveluita.

- Äänekosken pitäisi olla esteetön kaupunki joka suhteessa, sanoo neuvoston puheenjohtaja Maija Piitulainen.

Viime kesänä järjestettiin kaupungin eteettömyyskävely, jonka aikana tehtiin huomioita. Pienten juttujen korjaaminen kohentaisi esteettömyyttä huomattavaksi. Piitulaisen mukaan konkreettinen kehitysidea on lisätä penkkien määrää keskustassa, jotta liikuntarajoitteisetkin uskaltaisivat lähteä keskustaan.

- Tarvitaan lisää yhteistyötä ja avointa tiedottamista. Näin esimerkiksi Äänekosken uimahallin remontissa muutama vuosi sitten tehdyt tilaratkaisut olisi saatu kaikille käyttäjille sopiviksi. On uimareita, jotka eivät pysty käyttämään yleisiä pukeutumistiloja.

Vammaisneuvosto haluaisi vaikuttaa enemmän päätöksentekoon Äänekoskella. Neuvosto ehdotti kaupunginhallitukselle, että se nimeäisi vammaisneuvoston edustajat kunnallisiin toimielimiin eli lautakuntiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Kaupunginhallitus torppasi toiveen alkuviikosta ja vetosi siihen, ettei ehdotus ole kuntalain tai vaalilain mukainen. Vammaisneuvostolla on jo nyt mahdollisuus vaikuttaa kaupungin eri toimialojen työskentelyyn.

- Vammaisneuvostoa aiotaan kuitenkin kuulla päätöksenteossa entistä herkemmin, sanoo kaupunginhallituksen jäsen Tiina Liimatainen (sd.).

Vammaisneuvosto suunnittelee erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöille sekä kaikille kuntalaisille avointa kyselyä. Tavoitteena on selvittää järjestöjen tietotarpeita ja toiveita yhteistyön kehittämiseksi.

- Kyselyyn kannattaa vastata myös, jos vammaisneuvoston toiminta koskettaa jotakuta läheistä, Piitulainen vinkkaa.

Kysely avataan kaupungin verkkosivuille ja sitä jaetaan paperisena versiona myös kaupungintalolta.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös myöhemmin syksyllä järjestettävän järjestötapahtuman ohjelman suunnitteluun.