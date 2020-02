Vanhat säihkyivät ja pistivät jalalla koreasti Äänekoskella – katso kuvasarja

Paljon kimallusta ja tyllihelmoja nähtiin Äänekosken Liikuntatalolla heti perjantaina aamusta lähtien, kun Äänekosken lukion vanhat pyörähtelivät vanhojen tansseja. Päivällä vanhoilla oli kaksi esitystä lähinnä kouluryhmille. Illalla kello 17.30 Liikuntatalolla on kaikille avoin vanhojen tanssiesitys.

Äänekoskelaiset Kasper Kiiski ja Senja Pulli pyörähtelivät parketilla iloisina.

– Tosi kivaa, on hienoa päästä tanssimaan vanhojen tansseja. Tähän päivään on panostettu, he kertovat.

Kiiski opiskelee kaksoistutkintoa ja suorittaa lukion lisäksi sähköasentajan opinnot Pokella. Pulli opiskelee Pokella parturialaa.

– Onneksi sain napata tanssiparin Poken puolelta, vaikka Senja ei lukiossa olekaan, Kiiski iloitsi.

Senjalla vanhojen päivään valmistautuminen alkoi aamulla jo varhain omalla kampauksella ja hän auttoi kampausten teossa myös muita.

Kasperilla oli rennompi ote.

– Itse asiassa heräsin vasta vähän ennen esitystä, puin vaan vaatteet päälle ja tulin tänne, hän nauroi.

Senja halusi pukeutua vanhojen päivänä pukuun, jossa oli kirkas väri.

– Päätin jo hyvässä ajoin, että haluan kirkkaanpunaisen puvun. Niin paljon vanhojen tansseissa käytetään pastellisävyisiä mekkoja, joten halusin kirkkaamman värin, hän perustelee.