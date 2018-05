Vappuna marssittiin läpi Suolahden - ” Vapun ei tule jähmettyä pelkästään vanhojen perinteiden vaalimisen juhlaksi”

Äänekosken Suolahdessa järjestetylle vappumarssille osallistui perinteiseen tapaan tänäkin vuonna kymmeniä marssijoita. Harmaassa sadesäässä kulkenut marssi matkasi aina Suolahden rautatieasemalta Asemakatua pitkin Wanhalle Asemalle, jossa kuultiin niin juhlapuheita kuin vietettiin vappujuhlaa.

- Vappu on kansainvälinen työväen juhlapäivä. Sen taustat ovat työläisten oikeuksien parantamisessa. Vappuna marssitaan ja pidetään poliittisia puheita edelleen tämän takia. Vapun ei tule jähmettyä pelkästään vanhojen perinteiden vaalimisen juhlaksi vaan elää ajassa ja olla edelleen uusien avauksien ja poliittisten vaatimusten päivä, totesi ponnekkaasti juhlapuheen pitänyt Vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja Juho Kautto.

Puheessaan Kautto kertasi valtakunnallista tilannetta ja kertoi paljon muuttuneen sitten viime vapun. Voimakasta kritiikkiä sai osakseen maan hallitus.

- Vaikka hallitus on aikoja sitten menettänyt uskottavuutensa ja on pahoin hajallaan, yhdistää heitä muutama asia. Hallituksen ideologiana on ollut koko hallituskauden ajan tuloerojen kasvattaminen, ammattiyhdistysliikkeen alasajo, työttömien ja opiskelijoiden nöyryyttäminen sekä keskeisten palveluiden yksityistäminen. Näissä asioissa hallitus onkin toiminut hyvin johdonmukaisesti, Kautto kertoo.

Vapun juhlapuheen Suolahden Wanhalla Asemalla piti Vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja Juho Kautto.

Vasemmistoliiton 2. varapuheenjohtaja otti puheessaan esille myös paljon keskustelua herättäneen aktiivimallin. Hän harmitteli, ettei ammattiyhdistysliike ei ollut aikaisemmin liikkeellä mallia vastaan.

- Olisin toivonut jo aiemmin toimia, sillä lain valmistelusta oli kyllä tietoa. Aktiivimallin käsittely ei kuitenkaan lopu vielä tähän, sillä kansalaisaloite sen kumoamiseksi on eduskunnassa.

- Toivon ja jopa edellytän ammattiyhdistysliikkeeltä ryhdikkäitä toimia sekä työssäkäyvien että työttömien puolesta. Pelkkä yhden päivän torikokous ei riitä, Kautto paaluttaa.

Äänekosken kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimiva Juho Kautto kävi lävitse myös kotikuntansa tilaa. Hän kiitteli taloudellisen suunnan kääntymistä positiivisemmaksi.

- Kaupunki teki hyvän taloudellisen tuloksen ja vuosien takaiset alijäämät on saatu katettua. Työttömyys on kääntynyt myös laskuun mikä on erityisen hieno asia. Olemme myös voimakkaasti panostamassa vapaa-ajan palveluihin sekä kouluverkon kuntoon laittamiseen.

Haasteitakin hän kuitenkin näkee; etenkin nuorison ja vanhusväestön hyvinvoinnissa.

- Meillä on seutukunnalla erityisen kattavat liikuntamahdollisuudet mutta nämä eivät kaikkia nuoria tavoita. Panostuksia siis tarvitsemme ja niitä tullaan tekemään varmasti jatkossakin.

- Samoin meillä on haasteita vanhusväestön hoitopaikkojen turvaamisessa. Vaikka nämä menisivätkin maakunnan vastuulle 2020 meidän tulee turvata laitospaikat niitä tarvitseville mahdollisimman läheltä.

Vappumarssi marssittiin Asemakatua pitkin poliisisaattueessa.

Kautto uskoo Äänekosken kehityksen jatkuvan hyvään suuntaan ja kokee, että paikkakunnan päättäjät vievät yhtenäisesti Äänekoskea eteenpäin.

- Ollaan siis luottavaisia tulevaisuuden suhteen ja pidetään positiivinen ilmapiiri yllä. Se on hyvin tärkeää kaikin puolin, kun Äänekoskea kehitämme ja itsestämme ulkopuolisille kuvan annamme.