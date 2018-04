Varjolapset tuovat näyttämölle nuorten kokemat paineet

Äänekosken Teatterin Varjolapset ovat itse käsikirjoittaneet näytelmän Veden paino. Esitys käsittelee nuorten kokemia paineita.

Kaikki tapahtuu yhden merkittävän päivän aikana –nimittäin kesäkuun ensimmäisen lauantain. Peruskoulun päättyminen on suuri murroskohta, jolloin tunteet pyrkivät esiin ja ilmoille pääsee tukahdutettuja ajatuksia sekä menneestä että tulevasta.

Lavalla nähdään kaksikymmentä nuorta ja kaksikymmentä pääroolia.

Jokaisen hahmon tarina on erilainen ja arvokas kerrottavaksi. Toinen joutuu kamppailemaan vanhempien luomien paineiden keskellä, joku toinen taas ulkopuolisuuden tunteensa kanssa. Eikä sekään ole helppoa kun ihastuksen eteen saapuu juhlapäivänä Hirmeli-mummo nolaamaan mauttomilla jutuillaan.

- Ryhmä on heittäytynyt vaativaan teatterintekemisen tapaan. Esitys on rakentunut omakohtaiseksi ja merkitykselliseksi tekijöilleen. Kaikki ovat saaneet vaikuttaa lopputulokseen omalla tavallaan. Talven aikana harjoituksissa on päässyt puhdistava itku useamman kerran ja villi nauru vielä useammin, kertoo ohjaaja Pilvi Honka.

Veden paino on sukua Varjolasten aiemmille ryhmälähtöisille esityksille Valon väri ja L-ego, mutta se on koko nuorisoteatterin historian realistisin tyyliltään.

- Ryhmä toivoo, että vanhemmat rohkaisisivat nuoriaan tulemaan katsomaan esitystä.

Esitystä ei suositella alle 12-vuotiaille.

Veden Paino. Painotalolla 26.4., 30.4., 3.5. ja 10.5. kello 18.