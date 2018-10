Veikon museo avautuu Rautionmäellä

"Veikon museon" avajaisia vietetään tulevan viikon lauantaina ja sunnuntaina Äänekosken Sumiaisten Rautionmäellä. Luvassa on uuden uutukaisen kylämuseon esittelyä ja korppukahvit molempina päivinä kello 10-15.

Erikoislaatuinen museo on syntynyt Veikko Pellisen pihapiiriin Köyhyydenkylän risteystä vastapäätä. Koko hanke on osoitus kylän yhteistyön voimasta. Veikko Pellinen on hankkinut runsaasti rakennusmateriaalia itse, mutta paljon on saatu myös lahjoituksena. Työt on tehty talkoilla, Veikon ja Antti Smolanderin johdolla.

Museo on Veikko Pellisen ja kyläyhdityksen yhteishanka ja kohde on luonteva osa Köyhyydenkylän kokonaisuutta. Esillä on monipuolisesti Veikon kokoamia vanhan ajan vehkeitä, työ- ja tarvekaluja niittokoneesta lähtien.