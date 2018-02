Verneri Pohjola & Mika Kallio duo Äänekoskelle maaliskuussa

Vapaat äänet 2018 kiertue tuo keskiviikkona 7. maaliskuuta Äänekoskelle mukanaan mystistä, tunnelmallista ja vangitsevaa soittoa, kun trumpetisti Verneri Pohjola ja rumpali Mika Kallio yhdistävät voimansa. Arvostettu trumpetisti-lyömäsoittaja-kaksikko esittää Perttu Saksan uraauurtavaan Animal Image -dokumenttielokuvaan sävellettyä uutta musiikkia peräti 15 konsertin mittaisella kiertueellaan. Animal Image levyn julkaissut maineikas brittiläinen Edition Recordsin on aiemmin julkaissut Verneri Pohjolan Bandin kansainvälisesti noteeratun Pekka -albumin, sekä Verneri Pohjola Quartetin Emma-palkitun Bullhorn-levyn.

Verneri Pohjolan ja Mika Kallion uutuuslevy Animal Image on enemmän kuin elokuvan ääniraita. Kuvataiteilija ja valokuvaaja Perttu Saksa otti yhteyttä Pohjolaan muutama vuosi sitten ehdottaakseen yhteistyötä. Pohjola vaikuttui Saksan runollisesta kuvakerronnasta ja visiosta, ja lopputulos on saumattomasti musiikkia sekä kuvaa yhdistelevä kokonaisuus. Saksan viipyilevä, piilevän intensiivinen kuvakieli on löytänyt täydellisen vastinparin Pohjola-Kallio-duon musiikista, ja toisinpäin.

- Elokuva kertoo kuvitteellisella tasolla ihmisen ja eläimen ikiaikaisesta suhteesta, Saksa sanoo.

- Elokuvan musiikki on sanaton kieli näiden kahden maailman välillä, ja samalla kutsu eläimeksi muuttumiseen. Musiikillinen improvisaatio on dialogia ilman puhetta. Sen avulla on mahdollista kadottaa kieli ja löytää uusia tapoja tuntea ja kuvitella uusia elämänmuotoja.

Verneri Pohjola on koskettanut musiikillaan laajasti jazzyleisöä niin Suomessa kuin ulkomailla. Oman tunnistettavan soundinsa löytänyt Pohjola on mestarillinen tilan käyttäjä. Tunnustukseksi työstään hän vastaanotti marraskuussa 2017 Suomen jazzliiton Yrjö-palkinnon. Omien yhtyeidensä lisäksi Pohjolaa kuullan mm. Pauli Lyytisen Magnetia orkesterissa ja Mikko Innasen 10+ -kokoonpanossa.

Mika Kallion soittoa on aina määritellyt laaja-alaisuus, kuunteleva herkkyys ja kyky saada rummut soimaan säestettävää kokoonpanoa rikastuttavalla tavalla. Monissa suomalaisissa eturivin yhtyeissä soittava rumpali esiintyy myös soolona, duona tanssija Satu Rinnetmäen kanssa sekä omassa Kallio Slaaki -rumputriossaan yhdessä Anssi Nykäsen ja Mikko Hassisen kanssa.