Vielä kerran - tai kolmesti - Ihanasti sanottu

Jukka Vehkala ja Ystävät ovat valloittaneet maakuntaa ilmiöksi nousseella Ihanasti Sanottu -kiertueellaan. Kaikki alkoi, ja päättyy nyt Olohuone ja Keittiö Willessä viikonloppuna.

Äänekoskella on tarjolla vielä kerran, tai oikeastaan kolmesti Leevi And The Leavingsin musiikkia. Isosti, mutta intiimisti. Herkästi, mutta räävittömästi. Orkesterin kokoonpano on kasvanut vuoden aikana yhdeksänhenkiseksi. Lauluvoimaa piisaa ja soittimien kirjo on iso.

Willessä kuullaan joka ilta hiukan erilainen ohjelmisto. Konsertit sisältävät sopivassa suhteessa Gösta Sundqvistin kynäilemiä jättihittejä ja harvemmin kuultuja helmiä.

Ihanasti Sanottu -konsertit Äänekoskella ja Saarijärvellä vuoden vaihteessa myytiin ennätysajassa loppuun. Maaliskuussa puolestaan Suolahtisali täyttyi viimeistä penkkiä myöten. Kesän ja syksyn ajan Vehkala Ystävineen kiersi Keski-Suomea menestyksekkäästi.

- Kolme vuotta sitten Juicesta lähdettiin, siitä Göstaan, mitä seuraavaksi? Pikkulinnut visertelevät, että ehkä jo vappuna sedät jaksaa heilua, Jukka Vehkala lupaa yhtyeen tiedotteessa.

Perjantain ja lauantain konsertit ovat jo loppuun varatut, mutta sunnuntain keikalle mahtuvat nopeimmat vielä mukaan.

J. Vehkala & Ystävät: Ihanasti Sanottu -Leevi And The Leavings ilta Wille Olohuone & Keittiössä pe 13.12. klo 19, la 14.12. klo 19, su 15.12. klo 17 Liput 10€, Ennakkomyynti Willestä.