Vierailukielto laajeni kaikkiin hoitoyksiköihin

Äänekosken kaupunki varautuu estämään ja hidastamaan koronaviruksen leviämistä alueellaan. Suluista ja peruutuksista tehtiin päätökset perjantaina iltapäivällä.

Ympärivuorokautista hoitoa antavien hoitoyksiköiden vierailukieltoa laajennettiin ja se koskee nyt kaikkia kaupungin hoitoyksiköitä.

Omaisten ja läheisten tulisi välttää vierailuja myös kotihoidon asukkaiden luona. Äänekosken terveyskeskuksen kahvila-ravintola suljetaan asiakkailta. Talon työntekijät saavat jatkossakin käyttää kahvila-ravintolan palveluita.

Äänekosken kaupunki päätti myös sulkea uimahallit toistaiseksi ja kaikki Äänekosken liikuntapalveluiden liikuntaryhmät on peruttu kevätkauden loppuun saakka. Myös kaikki kaupungin järjestämät tapahtumat on peruttu.

Äänekosken kaupungin tilojen ulkopuolinen käyttö perutaan niin kouluissa, kulttuuri- ja liikuntatiloissa sekä kokoustiloissa. Kaupungintalo pysyy avoinna, mutta kaikki ulkopuolinen käyttö on peruttu. Myös kaikki kulttuuritoimen järjestämät tapahtumat on peruttu toukokuun loppuun saakka. Kirjastot ja museot pysyvät avoinna, mutta kaikki yleisötilaisuudet niissä on peruttu.

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä kertoi, että koulut ja päiväkodit pysyvät toistaiseksi avoinna. Mahdollisista sulkemisista päättävät terveysviranomaiset.

Ylilääkäri Keijo Lukkarinen Äänekosken terveyskeskuksesta kertoi, että terveydenhuollossa on varauduttu siihen, että Äänekosken terveyskeskukseen voidaan tarvittaessa perustaa infektiovastaanotto ja lisätä osastokapasiteettia.

Kaupunki perusti työryhmän, joka seuraa tilannetta ensi viikon alusta lähtien päivittäin.

– Toiminta on Äänekoskella yleisten linjausten mukaista. Lähtökohtana on, että ryhdymme toimenpiteisiin vähän etukenossa, kaupunginjohtaja Matti Tuononen totesi.