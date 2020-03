Viikonlopun hautajaiset poikineet paljon yhteydenottoja Äänekosken seurakuntaan

Äänekosken seurakuntaan on viime päivinä tullut paljon kyselyitä hautajaisten järjestämisestä koronatilanteessa.

– Erityisesti nyt huolettaa tämän tulevan viikonlopun hautajaiset. Niistä on ehditty jo sopia 2-3 viikkoa sitten, jolloin ei ollut mitään tietoa nykytilanteesta, kirkkoherra Elina Tourunen Äänekosken seurakunnasta kertoo.

Yli kymmenen hengen kokoontumiset on nyt kielletty ja se pätee myös kirkollisiin toimituksiin. Tulevan viikonlopun hautajaisten saattoväen määrää on tämän takia jouduttu rajoittamaan.

– Piispoilta on tullut meille seurakuntiin tarkentavat ohjeet. Jos lähiomaisia on enemmän kuin kymmenen, voidaan pieni liukuma ottaa käyttöön, sillä on todella tärkeää, että kaikki perheenjäsenet pystyvät osallistumaan siunaustilaisuuteen.

Tourunen kertoo, että omaiset ovat olleet todella ymmärtäväisiä.

– Monet ovat nyt havahtuneet tilanteeseen ja ymmärtäneet sen vakavuuden.