Viiskulmaan tulossa taideteos - "Ei saa olla ristiriidassa vaakunan heraldiikan kanssa"

Viiskulman liikenneympyrään on suunnitteilla taideteos Äänekoskella. Äänekosken kaupunki järjestää aiheesta taidekilpailun, joka on kaikille avoin. Teoksen edellyksenä on enintään 30 000 euron hinta, metallinen materiaali ja aiheena kaupungin vaakunassa olevat kurjet.

- Teoksen tulee oleellisesti liittyä Häränvirran sillan valaistuksen yhteydessä siltaan lisättäviin kurkiaiheisiin, eikä saa olla ristiriidassa kaupungin virallisessa vaakunassa olevan heraldiikan kanssa, teknisen lautakunnan esityslistassa edellytetään.

Taidekilpailu järjestetään 1. kesäkuuta - 1. elokuuta 2019. Kilpailuehdotuksista lautakunta valitsee kolme jatkoon ja lopullisen valinnan suorittaa vapaa-aikalautakunnan valitsema valintaryhmä, jossa edustettuna on myös Äänekosken museo.

- Valitun teoksen on luotava taiteen avulla viihtyisää ympäristöä kaikille kaupungin keskusta-alueella liikkujille. Arvostelussa tullaan kiinnittämään huomiota taiteellisuuteen, ajanmukaisuuteen, kokonaisuuteen huomioiden Häränvirran silta ja toteutuskelpoisuuteen.

Tekniselle lautakunnalle esitetään, että teos lisää kaupungin identiteettiä, viihtyisyyttä ja kestää ilmasto-olosuhteita. Lähtökohtaisesti teos ei saa olla valoteos, vaikkakin siinä saa olla valaistus.