Viljos Ice Bar palvelee Suolahden uuden jäähallin yleisöä

Suolahden uudessa jäähallissa voi nauttia myös ravintolapalveluista, kun Viljos Ice Bar avaa ovensa heti hallin ensimmäisissä otteluissa keskiviikkona ja perjantaina.

– Urhon puolelta pidempään kyseltiin, josko lähtisin ravintolaa halliin pyörittämään. Korona on pistänyt varovaiseksi, ja tarkkaan piti päätöstä miettiä. Myös se auttoi lämpenemään ajatukselle, että rakennuttajien puolelta oli ravintolan suhteen hyvä ilmapiiri, yrittäjä Matti Leppänen kertoo.

Päätöstä helpotti myös ensimmäinen vilkaisu ravintolalle kaavailuille tiloille. Parempaa paikkaa, kuin kentän päädyssä parin metrin päässä kentästä ja kolmen metrin korkeudessa tuskin voisi kuvitellakaan.

299-paikkaiseen ravintolaan on tulevaisuudessa koronan salliessa tulossa myös muun muassa pystypöytiä, joista ottelua voi seurata virvokkeita nauttien, mutta siihen saakka penkkejä ja pöytiä on tilassa niin paljon kuin on saatu mahtumaan.

– Nykypäivänä ravintolapuolella on normaalia, että asiakas tilaa esimerkiksi erikoisoluen, eikä aina sitä samaa tölkkiä mikä löytyy omastakin jääkaapista. Me pystytään tuomaan sellainen baari nyt myös jäähalliin, Leppänen iloitsee.

Ice Bar on avoinna pääasiassa Urhon edustusjoukkueen peleissä, mutta tarvittaessa myös muissa tapahtumissa kysynnän ja kannatuksen mukaan. Ravintolan sosiaalisesta mediasta voikin seurata tarkempia aukioloaikoja.